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По поручению Лукашенко проводится проверка Вооруженных сил

12.03.2018 11:32 — Разное | Навiны  
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Государственный секретариат Совета безопасности в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил.

По поручению Лукашенко проводится проверка Вооруженных сил

Проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение главы государства на выполнение практических мероприятий проверки.

Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

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Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада — на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению.

Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных. Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.

Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения, сообщает БЕЛТА.

 
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Государственный секретариат Совета безопасности в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил.

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