«РФ может вести себя достаточно бесцеремонно». Глава Минсельхоза пообещал и дальше принимать меры против молока из Беларуси

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев пообещал, что его ведомство продолжит принимать «решительные меры» против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает на территорию РФ из Беларуси.





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Как заявил чиновник во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей, «наши решительные меры в отношении наших коллег из Союзного государства, безусловно, будут продолжаться».

Министр подчеркнул, что российская сторона выступает «за чистоту рядов, за справедливость, за прослеживаемость от поля до прилавка».

Ткачев отметил, что Россия может вести себя «достаточно бесцеремонно» по отношению к белорусским поставщикам, если видит, что продукция представляет собой серый импорт или реэкспорт из Украины, Польши или Прибалтики, пишет РБК.

Напомним, 1 марта Александр Лукашенко обсудил во время рабочей встречи с вице-премьером Михаилом Русым проблемные вопросы поставок белорусского молока в Россию.

Глава государства констатировал, что между Беларусью и РФ вновь начались споры о поставках молока. В этом вопросе было поручено профильному вице-премьеру.

«Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся . Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — отметил Александр Лукашенко.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз сухого молока от ряда белорусских поставщиков. Изначально ограничения планировалось ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, позже — на 15-е .