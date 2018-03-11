Гендиректор «Беларуськалия» о погибших шахтерах: смерть наступила мгновенно, в доли секунды

Машинист горных выемочных машин Максим Иванов и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, погибшие 9 марта на Старобинском калийном месторождении в результате внезапного выброса соли и газа, умерли мгновенно. Об этом сообщил генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый. Видео с его комментарием о подробностях произошедшей трагедии опубликовано на официальном сайте предприятия.

Головатый напомнил, что «на 29-й западной панели на горизонте -620 м рудника 3-го рудоуправления произошло обрушение пород кровли». «Обрушение пород кровли произошло с выделением метана, — рассказал гендиректор. — В этот момент под обрушением находились двое рабочих, они вели работы по проходке горной выработки и оказались под завалом. <…> Уже буквально через 25 минут после первого сообщения о том, что выработка загазована и произошло обрушение кровли, на аварийный участок прибыли горноспасатели, которые приступили к разгазованию горных выработок. Были восстановлены все вентиляционные перемычки, все сооружения. Таким образом, в кратчайший срок были предприняты все меры по восстановлению качественного состава воздуха, чтобы можно было начать работы по разборке завалов».

«К сожалению, не удалось нам [спасти шахтеров]… Наверное, и нельзя сказать, что у нас бы получилось, оценивая ту ситуацию, в которой находились люди. В итоге мы нашли пострадавших. Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. Смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли», — цитирует Головатого БелаПАН .

Тела погибших были извлечены в ночь с 10 на 11 марта.

Руководитель «Беларуськалия» также отметил, что Старобинское месторождение относится к числу опасных по выделению газа. «Каждому явлению обычно предшествуют какие-то признаки. В тот момент их не было. Люди не смогли среагировать на надвигающуюся опасность, при этом они оказались в зоне обрушения», — отметил он.

Как сообщалось ранее, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено дело по статье 303 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности горных работ).