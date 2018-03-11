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Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке выросло до пяти
По сообщениям властей Нью-Йорка, в результате падения вертолета крушения вертолета в реку Ист-Ривер, погибли пять человек.
Фото
Такие данные приводит
Вначале была информация о двух погибших. Позже стало известно, что еще трое пассажиров в критическом состоянии были доставлены в госпиталь, где через некоторое время скончались.
По предварительным данным, за мгновения до падения пилот во время переговоров с диспетчерами был обеспокоен работой двигателя.
Как сообщается, вертолет был арендован для проведения частной фотосессии.
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По сообщениям властей Нью-Йорка, в результате падения вертолета крушения вертолета в реку Ист-Ривер, погибли пять человек.
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