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В центре Жабинки олененок бросился под легковушку
В центре Жабинки олененок бросился под легковушку.
Это не совсем обычное ДТП произошло 10 марта около 16:30. Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением местного жителя 1979 года рождения двигался по улице Ф.Скорины. Неожиданно на проезжую часть выскочил олененок.
Столкновения с животным водителю избежать не удалось. От удара олененок погиб. Как он оказался в центре города – неизвестно. Водитель в ДТП не пострадал,
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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В центре Жабинки олененок бросился под легковушку.
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