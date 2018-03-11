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На открытии торгов после длинных выходных растет доллар
Первые после длинных выходных торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись ростом курса американской валюты.
Так, доллар добавляет 0,0005 пункта и торгуется на уровне 1,9594 белорусского рубля.
Растет на 0,0053 пункта и российская валюта — 3,4535 белорусского рубля за 100 российских.
А вот европейская валюта проседает на 0,0112 пункта — 2,4202 белорусского рубля.
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Первые после длинных выходных торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись ростом курса американской валюты. Так, доллар добавляет 0,0005 пункта и...
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