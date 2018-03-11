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Криптовалюты стали искать на 80 процентов реже — Google
В феврале и марте цены на биткоин и альткоины (все другие криптовалюты) снижались, а вместе с ними — и интерес к криптовалютам.
Google Trends показывает, что поиск слова «биткоин» опустился по частоте запросов до уровня, который в последний раз наблюдался полгода назад, сообщает
Чаще всего биткоин ищут в ЮАР, Словении, Австралии, Нидерландах, Сингапуре, Австрии, Канаде, Швейцарии, Гане и Норвегии. Крупнейшие объемы торгов на крипторынке происходят в Японии и Южной Корее, но поисковые запросы в этих странах упали также, как в других странах.
Действующий курс биткоина — 9 834 доллара (плюс 6% за сутки), эфира — 733 (плюс 2% за сутки).
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В феврале и марте цены на биткоин и альткоины (все другие криптовалюты) снижались, а вместе с ними — и интерес к криптовалютам.
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