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Криптовалюты стали искать на 80 процентов реже — Google

12.03.2018 16:46 — Разное | Навiны  
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В феврале и марте цены на биткоин и альткоины (все другие криптовалюты) снижались, а вместе с ними — и интерес к криптовалютам.

Google Trends показывает, что поиск слова «биткоин» опустился по частоте запросов до уровня, который в последний раз наблюдался полгода назад, сообщает Аltstake.io. То же самое можно сказать и о множестве популярных слов, которые достигли пиков в конце 2017 года: «Ethereum», «Ripple» и «криптовалюта». Данные Google показывают, что поисковые запросы, включающие все эти слова, упали на более, чем 80%.

Чаще всего биткоин ищут в ЮАР, Словении, Австралии, Нидерландах, Сингапуре, Австрии, Канаде, Швейцарии, Гане и Норвегии. Крупнейшие объемы торгов на крипторынке происходят в Японии и Южной Корее, но поисковые запросы в этих странах упали также, как  в других странах.

Действующий курс биткоина — 9 834 доллара (плюс 6% за сутки), эфира — 733 (плюс 2% за сутки).

Сюжет: Криптовалюта

 
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В феврале и марте цены на биткоин и альткоины (все другие криптовалюты) снижались, а вместе с ними — и интерес к криптовалютам.

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