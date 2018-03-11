Умер Олег Табаков

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В Москве на 83-м году жизни скончался директор МХТ им. Чехова Олег Табаков.

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили в пресс-службе театра.

О госпитализации 82-летнего Табакова в Первую градскую больницу стало известно в конце ноября. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год, пишет РИА Новости .

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ, был одним из лучших студентов. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью возглавлял "Современник". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXАТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполняет и обязанности директора театра.

Табаков также известен ролями в кино. Он играл в таких фильмах, как "Полеты во сне и наяву", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ближний круг" (1991) и "Сирота казанская".

Кроме того, артист озвучил несколько персонажей мультфильма. Его голосом говорят герои анимационных фильмов "Бобик в гостях у Барбоса", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Ежик плюс черепаха".



