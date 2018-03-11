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Академия миланского "Интера" откроется в Минске, один из кураторов проекта - Виталий Кутузов

12.03.2018 16:54 — Разное | Tut.by  
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Легендарный итальянский футбольный клуб «Интер» открывает в Беларуси свою футбольную академию, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Виталий Кутузов. Фото: Reuters via TUT.BY

Технический директор академии знаменитого миланского клуба Марко Монти 14 марта в Минске подпишет договор со столичной школой Николая Мурашко и даст старт работе филиала одного из самых титулованных клубов Европы.

Юные белорусские футболисты будут тренироваться по современным итальянским методикам. Одним из кураторов проекта «Интер-Академия ФШМ-Минск» будет белорусский форвард Виталий Кутузов, который после выступления в борисовском БАТЭ долгие годы играл в итальянских клубах «Милан», «Авеллино», «Сампдория», «Бари», «Парма» и «Пиза».

Футбольный клуб «Интер», который 9 марта отметил 110-летие со дня основания, является 18-кратным чемпионом Италии, по три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.

 
Теги: Минск
 
 
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Легендарный итальянский футбольный клуб "Интер" открывает в Беларуси свою футбольную академию.

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