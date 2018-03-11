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Инфляция в Беларуси за два месяца составила 1,7%

12.03.2018 16:55 — Разное | Навiны  
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По данным Национального статистического комитета потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с декабрем 2017-го — на 1,7%, к февралю 2017-го — на 4,9%.

В феврале 2018 года по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 0,6% (с начала года — на 1,4%), на непродовольственные — 0,2% (на 1%), на услуги — на 2,5% (на 3,1%).

По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%. В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.

Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).

Программой социально-экономического развития страны на 2016—2020 годы предусмотрено снижение инфляции до 5%.

Эксперты в комментарии БелаПАН отмечали, что причиной низкой инфляции является жесткая денежно-кредитная политика. По их прогнозам, в 2018 году, скорее всего, инфляция будет немного ускоряться из-за директивного повышения зарплат, а также роста объемов потребительского кредитования. Все это отразится на росте цен.

 
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По данным Национального статистического комитета потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с декабрем 2017-го — на 1,7%, к...

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