Иван Дорн и GusGus приедут в Минск на фестиваль Stereo Weekend этим летом

Фестиваль Stereo Weekend при поддержке «Нового Радио» пройдет 7 и 8 июля в Ботаническом саду. Сегодня стали известны первые хэдлайнеры концерта — GusGus и Иван Дорн.





Итак, в субботу, 7 июля, на главной сцене выступят музыканты — исландские шаманы GusGus. За их плечами десять студийных альбомов, последний из которых вышел в феврале этого года, мировое турне, любовь публики и сотни атмосферных шоу.

В 2011 году альбом «Arabian horse» принес исландским музыкантам мировую известность. Треки «Arabian horse», «Over», «Deep Inside» не раз поднимались на вершину европейских чартов.

Во второй день на главной сцене выступит гуру музыкальных экспериментов — Иван Дорн. Его концертный альбом Jazzy Funky Dorn в 2017 стал феноменом поп-музыки и заслужил признание критиков и публики, а последний альбом OTD и клип «Collaba» в первую неделю взорвал рунет.

Stereo Weekend с Новым Радио — музыкальный Open Air в лучших европейских традициях. В общей сложности за два фестивальных дня на площадке выступитпорядка 30 артистов. На фестиваль приедут как музыканты, которые давно известны публике, так и молодые талантливые команды, чья музыка заслуживает внимания.

Цель фестиваля — показать, что в Минск можно привезти крутых музыкантов европейского формата, а также иметь возможность позже нанести нашу страну на фестивальную карту Европы.

Первые 3 тысячи билетов уже поступили в продажу по специальной цене 24,99 рублей за 2 дня. Далее до анонса следующих хэдлайнеров цена билета 19,99 рублей и 29,99 рублей за один и два дня соответственно. Приобрести билеты по стартовой цене можно на AFISHA.TUT.BY.

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