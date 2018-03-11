Купчина избрана заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам

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Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана заместителем председателя Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам (КНС), сообщает пресс-служба МИД.

Как сообщает МИД, на первом пленарном заседании 61-й сессии КНС Елена Купчина была избрана заместителем председателя КНС.

«Это избрание является свидетельством высокого международного авторитета Беларуси в сфере борьбы с мировой проблемой наркотиков», - отметили в пресс-службе.

Белорусскую делегацию на сессии КНС возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

По информации МИД, глава белорусской делегации выступил в рамках общей дискуссии. Белорусский дипломат подчеркнул, что мировая проблема наркотиков наносит значительный ущерб безопасности, стабильности и социально-экономическому развитию государств.

Дапкюнас проинформировал о приоритетах государственной антинаркотической политики Беларуси, практических результатах в сфере борьбы с наркотиками.

Он подчеркнул, что Беларусь является единственным государством в мире, в котором на законодательном уровне запрещены 98 процентов известных наркотиков.