Представитель НПГ войдет в состав комиссии по расследованию ЧП на «Беларуськалии»

Представитель Независимого профсоюза горняков (НПГ) войдет в состав комиссии по расследованию причин и обстоятельств обвала на «Беларуськалии», приведшего к гибели двух шахтеров.

Как сообщает пресс-служба организации, в работе оперативной комиссии по несчастному случаю принимал участие председатель НПГ 3-го рудоуправления «Беларуськалия» Николай Мисюченко.

«Сейчас формируется комиссия по расследованию причин и обстоятельств внезапного выброса, в которую также войдет представитель НПГ ОАО «Беларуськалий», — говорится в сообщении.

НПГ выражает соболезнования родным и близким погибших шахтеров — Дмитрия Валькова и Максима Иванова.

«Эта трагедия стала печальной страницей в истории города и шахтеров Солигорска. Мы, в свою очередь, просим прощения за то, что такие случаи происходят на нашем предприятии. Считаем, что мы совместно с вами должны приложить все усилия, чтобы минимизировать возможность повторения подобной трагедии, — говорится в сообщении. — Мужества, терпения и сил всем работникам ОАО «Беларуськалий», для того чтобы справиться с большой бедой и продолжать жить и работать, растить детей и создавать для них успешное будущее».

В свою очередь председатель НПГ Николай Зимин отметил: «Погибли братья-шахтеры, и это невосполнимая утрата для их близких, для коллектива предприятия, для профсоюза. Трудно найти слова, которые бы утешили родных, друзей, знакомых, и на сердце такая боль утраты, которую не высказать. Мне как шахтеру вдвойне тяжко воспринимать гибель двух молодых парней».

Зимин подчеркнул, что шахта — это «тяжелый труд и небезопасные условия труда, поэтому здесь работают сильные и смелые люди, но и они не застрахованы от несчастных случаев».

«На предприятии уделяется должное внимание охране труда, но все предусмотреть просто невозможно, потому что — это шахта, которая во многом непредсказуема, и существует большой риск для работающих», — сказал Зимин.