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Уволенный серб ворвался в офис и стал стрелять по бывшим коллегам

12.03.2018 17:17 — Разное | Навiны  
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В центре Белграда произошла стрельба. Известно о двух убитых и нескольких раненых.

О нападении на офис одной из белградских фирм в центре города сообщает местное издание Novosti.rs.

Уволенный работник фирмы ворвался в офис и начал стрелять в своих бывших коллег. Он убил одного человека, еще одного тяжело ранил. Спасаясь от нападавшего, один из сотрудников компании выпрыгнул в окно. После этого нападавший вернулся к домой и покончил с собой.

Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают правоохранители.

 
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В центре Белграда произошла стрельба. Известно о двух убитых и нескольких раненых.

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