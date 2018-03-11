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Уволенный серб ворвался в офис и стал стрелять по бывшим коллегам
В центре Белграда произошла стрельба. Известно о двух убитых и нескольких раненых.
О нападении на офис одной из белградских фирм в центре города сообщает местное издание
Уволенный работник фирмы ворвался в офис и начал стрелять в своих бывших коллег. Он убил одного человека, еще одного тяжело ранил. Спасаясь от нападавшего, один из сотрудников компании выпрыгнул в окно. После этого нападавший вернулся к домой и покончил с собой.
Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают правоохранители.
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В центре Белграда произошла стрельба. Известно о двух убитых и нескольких раненых.
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