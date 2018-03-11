Умер актер Олег Табаков

Известного актера Олега Табакова не стало в 16:15 в понедельник, 12 марта.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash и другие СМИ со ссылкой на пресс-службу его театра.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова любимый многими актер, народный артист СССР ушел из жизни в 82 года.

У него случился сердечный приступ, после которого Табакова подключили к искусственной вентиляции легких.

В коме под наблюдением врачей актер находился с ноября 2017 года. Медики не обещали ничего хорошего, но родные Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

В МХТ имени Чехова уже отменили все вечерние спектакли.