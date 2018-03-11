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Федерация футбола выдала 12 лицензий на участие в высшей лиге, в том числе одному клубу из Д2

12.03.2018 17:24 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии АБФФ «Высшая лига» на сезон 2018 года, сообщает пресс-служба АБФФ.


Фото: abff.by

Комитет принял решение о выдаче лицензий 12 футбольным клубам: БАТЭ Борисов, «Витебск», «Гомель», «Динамо-Брест», «Динамо-Минск», «Ислочь» Минский район, «Луч» Минск, «Минск», «Неман» Гродно, «Смолевичи», «Торпедо-Минск», «Шахтер» Солигорск.

Отметим присутствие в этом списке минского «Торпедо», которое в минувшем сезоне не пробилось в высшую лигу по спортивному принципу, провалив концовку чемпионата в первой лиге и заняв лишь 3-е место.

Рассмотрение заявок клубов «Днепр» Могилев, «Городея», «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» перенесено на 14 марта 2018 года в связи с тем, что в период с 12 по 14 марта 2018 года проходит аттестация тренеров этих футбольных клубов для продления срока действия тренерских лицензий УЕФА.

А вот что касается клуба «Крумкачы», то его заявка на лицензирование для участия в высшей лиге и вовсе не была принята к рассмотрению комитетом АБФФ по клубному лицензированию. Кроме, того, за непогашенные задолженности перед игроками и тренерами «Крумкачы» были наказаны снятием 2 очков в любом турнире, в котором примут участие.

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Как отмечает БЕЛТА, по «Крумкачам» Белорусская федерация футбола сделает отдельное официальное заявление.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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А по "Крумкачам" Белорусская федерация футбола сделает отдельное официальное заявление.

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