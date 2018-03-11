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На Лидской и в Грандичах. В этом году в Гродно начнут возводить два крупных жилых района
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году. Строительство жилья начнется в районе бывшего военного городка по улице Лидской, а также появится новый микрорайон — Грандичи-2, сообщает БЕЛТА.
Около ста тысяч квадратных метров жилья, а это почти 1,7 тысяч квартир, будет возведено на месте бывшего военного городка в районе улицы Лидской в Гродно. Сейчас архитектурный проект нового жилого микрорайона находится на экспертизе. Работы по прокладке инженерных сетей, строительству домов начнутся в первой половине 2018 года.
Существующие подъезд к району расширят до четырех полос, а также проложат новую четырехполосную дорогу.
По-новому планируется организовать и движение внутри спального района: в частности, вместо регулируемых светофорами перекрестков создадут кольца малого радиуса.
Еще один жилой район под названием Грандичи появится на севере областного центра. В районе Грандичи-2 планируется 148 тысяч квадратных метров или 2,3 тысяч квартир, в Грандичи-3 появится почти 2,4 тысячи квартир. Часть инженерных сетей сюда уже проложены, работы по прокладке других, обустройство подъездных путей и заделу под строительство первых домов планируют начать во второй половине 2018 года.
— Здесь появятся дома различной этажности — от 7 до 19 этажей. Это будут как панельные, так и монолитные многоэтажки, — рассказал директор управления капитального строительства Гродненского горисполкома Анатолий Врублевский.
Именно в Грандичах будет реализован новый для города подход к организации городской среды. В частности, планируется создать дворы без машин. Парковки будут организованы вне жилых зон, а во дворах оставят проезды лишь для технологического транспорта и экстренных служб.
Также запроектировано строительство жилого дома со встроенным на первом этаже детским садом. Реализация такого проекта позволит обеспечить необходимую жителям инфраструктуру уже на первом этапе создания нового жилого района.
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Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году. Строительство жилья начнется в районе бывшего военного городка по улице Лидской, а также появится...
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