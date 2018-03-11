Вадим Галыгин объяснил, в чем вся соль ролика «8 сакавіка»

Страсти вокруг клипа «8 сакавіка», в котором поднимаются проблемные отношения между мужчинами и женщинами, не утихают четвертые сутки. Одним клип понравился, другие обвинили создателей в сексизме.

По сюжету работяга собирается поздравить свою избранницу с 8 Марта и подарить ей угги, но перед этим заходит к коллегам. Те уговаривают его выпить. В результате главный герой бухает с друзьями, а избранница горюет в одиночестве.

Автор песни, а также исполнитель главной роли в клипе Вадим Галыгин пояснил Naviny.by, что идея появилась еще год назад, а основной посыл — обратить внимание на проблему недопонимания между мужчинами и женщинами.

«Этот праздник для женщин просто какой-то календарный день, на работе поздравили, дали коробку конфет и цветов и всё. А в основном праздник проходит в каком-то алкогольном безумии. И мы хотели обратить на это внимание. Тех, кому это понравилось, в десятки раз больше. Отъедте километров сорок от Минска или от Москвы, и там такое сплошь и рядом. И мы хотели в такой юморной форме обратить внимание на то, что это когда-то может стать бедой. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание. В этом-то и вся соль ролика, хотел поздравить, порывался, а потом: «На лупани! Праздник же!», — рассказал Галыгин.

Вадим Галыгин объяснил, что деньги за участие в проекте артистам не платили. Они согласились сыграть за идею.

«Очень благодарен всем участникам, всей съемочной группе. Эту идею мы со Шнуром вынашивали, как обратить внимание на то, что 8 Марта теперь непонятно чей праздник. Жалко и женщин, и жалко, что наши страны (Беларусь и Россия) попадают в пятерку самых пьющих на планете», — сказал Галыгин.

Кроме Вадима Галыгина и Сергея Шнурова в клипе есть еще несколько хорошо известных белорусскому зрителю персон — это Анатолий Ярмоленко и Лариса Грибалева.

Руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко теперь в отъезде, в ансамбле уточнили, что клип пока не смотрели. Певица Лариса Грибалева обсуждать резонанс вокруг клипа и песни отказалась.

Съемки происходили в Беларуси, ради этого Сергей Шнуров прилетал в нашу страну буквально на два с половиной часа. Сам он в клипе не поет, а играет роль местного мужика, который обсуждает с коллегами как поздравить жен. Песню же исполняет вокалистка группы «Ленинград» Вика.

И песня, и предисловие к ней, по словам автора, на трасянке. Чтобы было понятно, что это не всерьез, отметил Галыгин.

Клип снимала «Первая КиноВидеоКомпания», генпродюсер Виктор Лобкович и результатом, и резонансом остался доволен.

«Очень хорошо получилось. Кому-то нравится, кому-то нет. Это же нормально. В сети в 8-9 раз больше положительных откликов, чем отрицательных. На канале Comedy Radio на вчера было 120 тысяч отметок «нравится» и 15 тысяч «не нравится», — отметил Виктор Лобкович в комментарии для Naviny.by.

На 12 марта у клипа уже 8 миллионов просмотров. Комментаторы разделились на тех, «кто живет в глубинке и насмотрелся на вечно пьяных мужиков и одиноких женщин при живых мужьях» и тех, для кого клип «низкопробная пахабщина». К слову, последних действительно меньше.