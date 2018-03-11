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В Беларуси в феврале инфляция составила 0,9 процента

12.03.2018 17:49 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси в феврале инфляция составила 0,9 процента

фото: belnovosti.by

Инфляция в Беларуси за февраль 2018 года составила 0,9%, по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены выросли на 1,7%,сообщает Национальный статистическй комитет.

Цены на продовольственные товары в минувшем месяце по сравнению с январем выросли на 0,6%, с начала года - на 1,4%. Непродовольственные товары за февраль также подорожали на 0,2%, за январь-февраль - на 1%. Стоимость платных услуг в феврале увеличилась на 2,5%, за январь-февраль - на 3,1%.

Отметим, что в соответствии с указом от 31 декабря 2017 года № 469 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год» инфляция в текущем году должна составить не более 6%. 

Напомним также, что по итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%.

 
 
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Инфляция в Беларуси за февраль 2018 года составила 0,9%, по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены выросли на 1,7%,сообщает Национальный статистическй...

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