Жить стало лучше: третий год растет количество минчан, абсолютно довольных жилищными условиями

В очередной раз минчан опросили на предмет удовлетворенности жилищными условиями. И выяснили: 42% жителей столицы абсолютно довольны своим жильем. Об этом сообщают « Минск-Новост и» со ссылкой на Главное статистическое управление города Минска.

Заодно статистика показывает:

45,5% домашних хозяйств (семей и одиноких граждан), занимает две комнаты;

25,4% хозяйств занимает трехкомнатные квартиры;

24,1% ютятся в однушках.

В четырех комнатах и более проживают 5% домохозяйств.

В среднем на одно домашнее хозяйство Минска приходилось 54,2 м² общей площади жилья.

На этом фоне цифры удовлетворенности выглядят так:

42% совсем довольных;

29,6% скорее удовлетворенных жилищными условиями;

13% — скорее не удовлетворенных;

7,1% — совершенно не удовлетворенных.

8,3% домашних хозяйств по степени удовлетворенности ответили и да, и нет.

На начало 2018 года 94,4% опрошенных проживали в квартирах, 0,2% — в блокированных или одноквартирных жилых домах, 5,4% — в общежитиях.

Кстати, количество довольных метрами минчан неуклонно растет . Например, в 2017 году абсолютно довольных было 39,2%, в 2016-м — 36,6%. То есть за три года абсолютно довольных своим жильем стало на 5,4% больше. И уменьшилось количество категорически недовольных — с 11,9% до 7,1% (на 4,8%).