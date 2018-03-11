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Жить стало лучше: третий год растет количество минчан, абсолютно довольных жилищными условиями
В очередной раз минчан опросили на предмет удовлетворенности жилищными условиями. И выяснили: 42% жителей столицы абсолютно довольны своим жильем. Об этом сообщают «
Заодно статистика показывает:
45,5% домашних хозяйств (семей и одиноких граждан), занимает две комнаты;
25,4% хозяйств занимает трехкомнатные квартиры;
24,1% ютятся в однушках.
В четырех комнатах и более проживают 5% домохозяйств.
В среднем на одно домашнее хозяйство Минска приходилось 54,2 м² общей площади жилья.
На этом фоне цифры удовлетворенности выглядят так:
42% совсем довольных;
29,6% скорее удовлетворенных жилищными условиями;
13% — скорее не удовлетворенных;
7,1% — совершенно не удовлетворенных.
8,3% домашних хозяйств по степени удовлетворенности ответили и да, и нет.
На начало 2018 года 94,4% опрошенных проживали в квартирах, 0,2% — в блокированных или одноквартирных жилых домах, 5,4% — в общежитиях.
Кстати, количество довольных метрами минчан
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За два года лучше стали жить на 5,4% больше жителей столицы
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