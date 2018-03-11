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Лидер женской баскетбольной сборной Беларуси продолжит карьеру в клубе из Ливана

12.03.2018 17:48 — Разное | Tut.by  
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Центровая сборной Беларуси Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана «Оменетмен», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: fiba.com

В женском чемпионате этой ближневосточной страны стартовала полуфинальная стадия турнира. Команда, которая относится к старейшему спортивному армянскому обществу, лидирует в турнирной таблице. Помимо Левченко, дружина укрепилась американкой Джесикой Брейлинд.

Нынешний сезон белоруска Елена Левченко провела в китайской команде «Чэнду» (провинция Сычуань), которая заняла девятое место в регулярном сезоне и не вышла в плей-офф.

В феврале 2018 года Елена Левченко вернулась к выступлениям за национальную сборную, за которую провела матчи отборочного цикла чемпионата Европы с Польшей (71:50) и Турцией (54:64).

 
 
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Центровая сборной Беларуси Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана.

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