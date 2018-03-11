Умер всемирно известный кутюрье Юбер де Живанши

На 92-м году ушел из жизни знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши.



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Согласно распространённому коммюнике, Юбер де Живанши умер в субботу, десятого марта, во сне. Похороны пройдут в очень узком кругу, сообщает RFI .

2 февраля 1952-го, в возрасте 25 лет, Юбер открыл собственный дом моды Givenchy. На тот момент он был самым молодым из творцов высокой моды. Воплощением представлений Живанши о том, как должна выглядеть женщина, для которой он создавал свои модели, стала актриса Одри Хепберн.

Она стала близким другом кутюрье и одевалась только у него как в жизни, так и в кино, также Одри участвовала в показах его коллекций. Фильмы «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани» и «Как украсть миллион», где актриса снималась в нарядах от Живанши, стали символом утонченной элегантности того времени.

Творческий союз модельера и актрисы продлился почти 40 лет. Для Хепберн кутюрье создал и свои первые духи — L’Interdit.

Еще одним лицом модного дома Givenchy, пишет РИА «Новости» , была первая леди США и законодательница моды Жаклин Кеннеди.

Интересно, что вместо цветов и венков на похоранах де Живанши предпочел бы пожертвование в UNICEF.