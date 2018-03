Российский владелец греческого клуба выбежал на поле с пистолетом

Во время матча 25-го тура чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК произошел скандальный случай.

На 90-й минуте защитник ПАОКа Фернанду Варела отличился голом и уже отправился было отмечать с трудом вырванную победу, однако главный арбитр посчитал, что мяч был забит из положения «вне игры» и отменил взятие ворот.

Российский владелец клуба Иван Саввиди оказался так сильно возмущен решением судьи, что, по информации СМИ, выбежал на поле с оружием в руках и направился к рефери.

На фотографиях с последних минут матча заметно, что на поясе у президента ПАОК находится кобура с пистолетом, а в некоторых случаях он опускает на нее руку.

Сообщается, что российского бизнесмена спровоцировали на такое поведение последние неудачи клуба. ПАОК борется за чемпионство, однако накануне его подвергли дисциплинарному наказанию, сняв три очка за грубое поведение фанатов в преддверии встречи с «Олимпиакосом».

Тогда болельщики напали на главного тренера команды соперника, кинув ему в лицо кассовую ленту, что привело к рассечению.