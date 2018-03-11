Российский владелец греческого клуба выбежал на поле с пистолетом

Во время матча 25-го тура чемпионата Греции по футболу между клубами ПАОК и АЕК произошел скандальный случай.

На 90-й минуте защитник ПАОКа Фернанду Варела отличился голом и уже отправился было отмечать с трудом вырванную победу, однако главный арбитр посчитал, что мяч был забит из положения «вне игры» и отменил взятие ворот.

Российский владелец клуба Иван Саввиди оказался так сильно возмущен решением судьи, что, по информации СМИ, выбежал на поле с оружием в руках и направился к рефери.

На фотографиях с последних минут матча заметно, что на поясе у президента ПАОК находится кобура с пистолетом, а в некоторых случаях он опускает на нее руку.

Сообщается, что российского бизнесмена спровоцировали на такое поведение последние неудачи клуба. ПАОК борется за чемпионство, однако накануне его подвергли дисциплинарному наказанию, сняв три очка за грубое поведение фанатов в преддверии встречи с «Олимпиакосом».

Тогда болельщики напали на главного тренера команды соперника, кинув ему в лицо кассовую ленту, что привело к рассечению.

PAOK vs Olympiakos postponed due to manager Oscar Garcia being hospitalised https://t.co/gnrtJAZVwl pic.twitter.com/1O5FSrvAfb — Sun Sport (@SunSport) 27 февраля 2018 г.

В итоге матч был отменен, а ПАОК получил техническое поражение. Видимо, тот факт, что в следующей же встрече арбитр отменил гол «двуглавых орлов», вывел Саввиди из себя. Тем не менее, представители бизнесмена в комментарии ТАСС вскоре опровергли информацию о том, что он держал в руках пистолет во время приближения к арбитру:

— Господин Саввиди никому не угрожал оружием, а его ношение в Греции не запрещено.

Главный тренер АЕК Маноло Хименес описал происходившее на поле следующим образом:

— Сначала мы не испугались, но потом, когда увидели фотографии с пистолетом, то подумали: «Если бы Саввиди сошел с ума, то мог бы его вытащить».

— Насколько мы знаем, у него есть разрешение на ношение оружия, но это ненормально, когда президент выбегает в центр поля и угрожает судье. Тем не менее рефери хотел, чтобы мы доиграли матч, — цитирует Хименеса Marca.

Вопреки указаниям арбитра, футболисты АЕКа не дождались финального свистка, отказавшись от продолжения игры в компенсированное время из опасений за свою безопасность. Представители афинян уже заявили, что подадут на поведение Саввиди жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Представители желто-черных утверждают, что российский бизнесмен угрожал одному из руководителей АЕКа словами «теперь ты — мертвец».

Любопытно, что после столь эмоциональной концовки судья встречи все-таки изменил решение и засчитал гол ПАОКа. Однако какой результат будет занесен в итоговый протокол, сказать сложно, ведь формально игра не была завершена. Решать этот вопрос будет Федерация футбола Греции, которая в данный момент находится в ожидании официального отчета от арбитра.

Если Саввиди будет признан виновным, то его клубу грозит матч без зрителей, снятие очков или даже понижение в дивизионе. Также в теории его лично могут наказать штрафом от 50 тысяч евро и отлучением от футбольных стадионов на срок от трех до пяти лет.

ФИФА уже осудила поведение владельца ПАОК, однако отметила, что окончательное решение будет принимать местная Федерация футбола:

— ФИФА уведомлена об этом инциденте. ФИФА полностью осуждает такое поведение. Учитывая, что этот инцидент произошел в национальном чемпионате, вынесение дисциплинарных мер остается за Федерацией футбола Греции.

Тем временем местные СМИ сообщили, что греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди и еще четырех человек, принимавших участие в разборках с арбитром, однако связано это не с ношением оружия, а с самим фактом выхода на поле.

Портал Ert.gr со ссылкой на свои осведомленные источники в министерстве спорта заявил, что чемпионат Греции может быть приостановлен из-за этого инцидента, и что все местные клубы рискуют получить исключение из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Иван Саввиди являлся президентом российского клуба «Ростов» с 2002 по 2005 год, а затем руководил еще одним клубом из этого города — СКА (2006−2008). Бизнесмен приобрел ПАОК в 2012 году и с тех пор является бессменным президентом клуба.