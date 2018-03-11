Молодечненская школа выплатила компенсацию семье погибшей на картошке ученицы

Средняя школа № 11 Молодечно выплатила 15 тысяч рублей родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля в сентябре 2016 года.

Суд решил вопрос о компенсации морального вреда семье Попченя в середине января 2018 года. Школа обязательства выполнила, еще 35 тысяч рублей остаются должны в СПК «Холхлово», сообщает Kraj.by .

Ученица 8-го класса Виктория Попченя погибла во время уборки картофеля — на нее наехал грузовик.