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Молодечненская школа выплатила компенсацию семье погибшей на картошке ученицы
Средняя школа № 11 Молодечно выплатила 15 тысяч рублей родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля в сентябре 2016 года.
Суд решил вопрос о компенсации морального вреда семье Попченя в середине января 2018 года. Школа обязательства выполнила, еще 35 тысяч рублей остаются должны в СПК «Холхлово», сообщает
Ученица 8-го класса Виктория Попченя
Суд
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Средняя школа № 11 Молодечно выплатила 15 тысяч рублей родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля в сентябре 2016 года.
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