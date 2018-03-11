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В защиту маршрутчиков подписались 80 тысяч белорусов

12.03.2018 18:37 — Разное | Навiны  
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За две недели в защиту маршрутчиков подписались более 80 000 белорусов, четверть из них — случчане. 

Подписи для коллективного обращения к Лукашенко, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить междугородние перевозки пассажиров частниками, собирали представители служб маршрутных такси. Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь».

«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что все, что они делают, делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по совести», — написал в группе программист Максим Новиков.

 
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За две недели в защиту маршрутчиков подписались более 80 000 белорусов, четверть из них — случчане. 

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