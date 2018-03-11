В защиту маршрутчиков подписались 80 тысяч белорусов

За две недели в защиту маршрутчиков подписались более 80 000 белорусов, четверть из них — в Слуцке.

Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь» .

«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что всё, что они делают, делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по совести!» — написал в группе один из её активных участников программист Максим Новиков.

Слуцкие маршрутчики сообщают, что они сейчас не работают. В ближайшее время «сдаваться» и «идти под вокзал» они не собираются.

КОНТЕКСТ. 28 февраля представители служб маршрутного такси начали собирать подписи случчан для коллективного обращения к Александру Лукашенко, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить междугородние перевозки пассажиров частниками.