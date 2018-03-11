|
В защиту маршрутчиков подписались 80 тысяч белорусов
За две недели в защиту маршрутчиков подписались более 80 000 белорусов, четверть из них — в Слуцке.
Об этом сообщили в группе
«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что всё, что они делают, делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по совести!» — написал в группе один из её активных участников программист Максим Новиков.
Слуцкие маршрутчики сообщают, что они сейчас не работают. В ближайшее время «сдаваться» и «идти под вокзал» они не собираются.
КОНТЕКСТ. 28 февраля представители служб маршрутного такси начали собирать подписи случчан для коллективного обращения к Александру Лукашенко, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить междугородние перевозки пассажиров частниками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За две недели в защиту маршрутчиков подписались более 80 000 белорусов, четверть из них — в Слуцке. Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь».
|
Архив (Разное)
Комментарии