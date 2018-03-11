Милиция оштрафовала минчанина из-за злой собаки

Милиция привлекла к административной ответственности жителя Сухарево: его собака покусала другую.

Хозяин пострадавшей собаки обратился в милицию и сказал, что ее покусала собака крупной породы, которая была на выгуле без поводка и намордника, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 1 марта на улице Шаранговича.

Милиция провела рейдовые мероприятия, установила личность мужчины и составила на него административный протокол за нарушение правил содержания домашних животных. Ему грозит штраф до 15 базовых величин.