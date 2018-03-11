К середине апреля в Минске откроются очередные магазины Reserved, Zara и Bershka

Новые магазины известных брендов откроются в ТРЦ Green City в Каменной Горке: Reserved и Mango — 20 и 22 марта, а Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius — 12 апреля.

Замдиректора управляющей торговым центром компании «ЕвроСтэпГруп» Александр Курач сказал, что техническое открытие Green City состоится 20 марта, передает TUT.by .

Ориентировочно в этот же день в торговом центре заработает магазин Reserved, а 22 марта откроется Mango. Также до конца месяца запустятся «Милавица», «Мегатоп», LTB Jeans, Baon и кондитерская «Тьерри».

Торжественное же открытие пройдет в день открытия магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, которые должны заработать 12 апреля.

Green City начали строить в 2012 году. Тогда это был совместный проект россиянина Николая Ивановского и Президентского спортивного клуба. В 2015 году в эксплуатацию ввели офисное здание и гостиницу. Но из-за финансовых проблем у Ивановского стройка встала, и начиная с 2016 года торговый центр постепенно выкупил соучредитель Технобанка Игорь Курач. Основные решения он принимает совместно со своим братом Александром. Инвестиции в проект оцениваются в 100−115 миллионов долларов.