ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинец нелегально прошел в Беларусь, чтобы поздравить бывшую жену с 8 марта

12.03.2018 19:50 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Гражданин Украины перешел границу нелегально, т.к. не имел паспорта.

Пинские пограничники обнаружили вечером 7 марта дорожку следов одного человека. В 500 метрах от границы они задержали мужчину 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ГПК. 

В Беларуси он хотел поздравить бывшую жену, которая проживает в приграничном Столинском районе. 

В прошлом году мужчина уже нарушал пограничный режим. В его отношении начали административный процесс.

 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин Украины перешел границу нелегально, т.к. не имел паспорта. Пинские пограничники обнаружили вечером 7 марта дорожку следов одного человека. В 500 метрах от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кампанія БелаПАН стала генеральным партнёрам Свята Незалежнасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика