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Украинец нелегально прошел в Беларусь, чтобы поздравить бывшую жену с 8 марта
Гражданин Украины перешел границу нелегально, т.к. не имел паспорта.
Пинские пограничники обнаружили вечером 7 марта дорожку следов одного человека. В 500 метрах от границы они задержали мужчину 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ГПК.
В Беларуси он хотел поздравить бывшую жену, которая проживает в приграничном Столинском районе.
В прошлом году мужчина уже нарушал пограничный режим. В его отношении начали административный процесс.
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Гражданин Украины перешел границу нелегально, т.к. не имел паспорта. Пинские пограничники обнаружили вечером 7 марта дорожку следов одного человека. В 500 метрах от...
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