Пресс-служба Белорусской федерации футбола разместила на своем сайте официальное заявление, в котором отреагировала на выступление основателя «Крумкачоў» Дениса Шунто, который попросил слова на предстоящей 14 марта ежегодной конференции АБФФ.



Фото: abff.by

— С учетом официального заявления председателя правления ООО ФК «Крумкачы» Дениса Шунто о готовности клуба к сезону считаем необходимым сообщить, что это очередная попытка давления на юрисдикционные и исполнительные органы АБФФ, — отмечается на сайте федерации.

В связи с этим АБФФ считает необходимым проинформировать общественность о следующих фактах:

1. Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ в ходе заседания 15 декабря 2017 года наложил запрет на регистрацию новых футболистов в отношении ФК «Крумкачы», который действует до сих пор. По состоянию на сегодняшний день, неразрешенными являются заявления Филановича А. (крайний срок был до 21 февраля 2018 года), не предоставлены документы, (в том числе, оригинальные) о погашении задолженностей перед Рудюком Б. (срок был до 21 февраля 2018 года), Пятенко В. и Ковалевым А. (не исполнены решения гражданского суда, крайний срок был до 15 декабря 2017 года).

2. В ходе заседания, состоявшегося 7 марта 2018 года , комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ при рассмотрении заявлений Челядинского А.В., Залевского Я.А., Божко А.А., Кривулькина Р.В., Карпа В.П., Санца М.И., удовлетворил ходатайство ФК «Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени (до 11.00, 10 марта) на проведение переговоров с вышеуказанными футболистами и тренерами. За выделенное время футбольный клуб «Крумкачы» даже не предпринял попыток проведения переговоров с заявителями .

3. В тот же день 7 марта 2018 года ФК «Крумкачы» официально уведомил АБФФ и ФК «Неман», о том, что домашний матч ¼ финала Кубка Беларуси сезона 2017/2018 проведет на стадионе КФП ФК «Минск». Накануне матча за Суперкубок Республики Беларусь, 9 марта 2018 года, ФК «Крумкачы» опубликовал на своем сайте заявление о том, что матч ¼ финала против ФК «Неман» не состоится, официально не уведомив ни своего соперника, ни Ассоциацию «Белорусская федерация футбола». Официальные письма были направлены лишь 10 марта 2018 г . Фактически игра была сорвана, так как клуб не в состоянии организовать домашний матч из-за долгов перед скорой помощью, МЧС, а также стадионами города Минска.

4. В открытом доступе имеется информация о начатых делах по судебному исполнению решений, подтверждающих задолженности ФК «Крумкачы» перед кредиторами. Задолженность перед ФК БАТЭ остается непогашенной более 1 года. Независимым аудитом финансовому состоянию ФК «Крумкачы» была дана отрицательная оценка, по данным бухгалтерского учета задолженность клуба составляет более 800 тысяч белорусских рублей.

5. Все недавние частичные погашения задолженностей ФК «Крумкачы», которые получили широкий резонанс в СМИ, производились физическим лицом Д.П. Шунто. Данный факт также подтверждает то, что футбольный клуб не в состоянии вести финансово-хозяйственную деятельность. При этом, несмотря на письменное обращение АБФФ, ФК «Крумкачы» до сих пор не предоставил соответствующие уведомления о правомерности оплаты Д.П. Шунто за клуб. Без данного уведомления Д.П. Шунто в соответствии с законодательством имеет право в течение 3-х лет отозвать данные суммы, как ошибочно уплаченные. Данные обстоятельства также подвергают риску перед налоговым законодательством лиц, получивших от Д.П. Шунто наличные средства.

6. По состоянию на 18.00 12 марта 2018 года ФК «Крумкачы» все еще не предоставил ряд документов для прохождения процесса лицензирования. По кадровым критериям отсутствуют документы, подтверждающие наличие в ФК «Крумкачы» помощника главного тренера основной команды, отсутствуют документы, подтверждающие наличие в ФК «Крумкачы» двух тренеров молодежных команд (из шести необходимых), а также отсутствуют копии тренерских лицензий еще двух тренеров молодежных команд. По спортивным критериям по 5 из 6 молодежных команд отсутствуют регистрационные номера игроков, что не позволяет проверить существование данных футболистов, — говорится в заявлении АБФФ.

Между тем сегодня федерация футбола выдала 12 лицензий на участие в высшей лиге, в том числе одному клубу из Д2 — минскому «Торпедо», которое в минувшем сезоне не пробилось в высшую лигу по спортивному принципу, провалив концовку чемпионата в первой лиге и заняв лишь 3-е место.

А вот что касается клуба «Крумкачы», то его заявка на лицензирование для участия в высшей лиге и вовсе не была принята к рассмотрению комитетом АБФФ по клубному лицензированию. Кроме того, за непогашенные задолженности перед игроками и тренерами «Крумкачы» были наказаны снятием 2 очков в любом турнире, в котором примут участие.

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