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Федерация футбола выступила с официальным заявлением по "Крумкачам"
Пресс-служба Белорусской федерации футбола разместила на своем
— С учетом официального
В связи с этим АБФФ считает необходимым проинформировать общественность о следующих фактах:
1. Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ
2. В ходе
3. В тот же день 7 марта 2018 года ФК «Крумкачы» официально уведомил АБФФ и ФК «Неман», о том, что домашний матч ¼ финала Кубка Беларуси сезона 2017/2018 проведет на стадионе КФП ФК «Минск». Накануне матча за Суперкубок Республики Беларусь, 9 марта 2018 года, ФК «Крумкачы»
4. В открытом доступе имеется информация о начатых делах по судебному исполнению решений, подтверждающих задолженности ФК «Крумкачы» перед кредиторами. Задолженность перед ФК БАТЭ остается непогашенной более 1 года. Независимым аудитом финансовому состоянию ФК «Крумкачы» была дана отрицательная оценка, по данным бухгалтерского учета задолженность клуба составляет более 800 тысяч белорусских рублей.
5. Все недавние частичные погашения задолженностей ФК «Крумкачы», которые получили широкий резонанс в СМИ, производились физическим лицом Д.П. Шунто. Данный факт также подтверждает то, что футбольный клуб не в состоянии вести финансово-хозяйственную деятельность. При этом, несмотря на письменное обращение АБФФ, ФК «Крумкачы» до сих пор не предоставил соответствующие уведомления о правомерности оплаты Д.П. Шунто за клуб. Без данного уведомления Д.П. Шунто в соответствии с законодательством имеет право в течение 3-х лет отозвать данные суммы, как ошибочно уплаченные. Данные обстоятельства также подвергают риску перед налоговым законодательством лиц, получивших от Д.П. Шунто наличные средства.
6. По состоянию на 18.00 12 марта 2018 года ФК «Крумкачы» все еще не предоставил ряд документов для прохождения процесса лицензирования. По кадровым критериям отсутствуют документы, подтверждающие наличие в ФК «Крумкачы» помощника главного тренера основной команды, отсутствуют документы, подтверждающие наличие в ФК «Крумкачы» двух тренеров молодежных команд (из шести необходимых), а также отсутствуют копии тренерских лицензий еще двух тренеров молодежных команд. По спортивным критериям по 5 из 6 молодежных команд отсутствуют регистрационные номера игроков, что не позволяет проверить существование данных футболистов, — говорится в заявлении АБФФ.
Между тем сегодня федерация футбола
А вот что касается клуба «Крумкачы», то его заявка на лицензирование для участия в высшей лиге и вовсе
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АБФФ отреагировала на выступление основателя "Крумкачоў" Дениса Шунто, который попросил слова на предстоящей 14 марта ежегодной конференции.
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