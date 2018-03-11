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Белорусскую армию переоденут к концу года
В новую форму переоденут всех военнослужащих внутренних войск.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Юрий Караев, передает
«Новая форма получилась очень удачная по покрою, очень ноская. Ее полтора года носила рота разведки 3214, они не щадили ее. Проверка показала, что ткань неубиваемая. Новая форма себя хорошо зарекомендовала. В течение этого года внутренние войска будут в полном объеме в нее переодеты», — сказал Караев.
В июне 2017 года в этой форме
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В новую форму переоденут всех военнослужащих внутренних войск.
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