Белорусскую армию переоденут к концу года

В новую форму переоденут всех военнослужащих внутренних войск.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Юрий Караев, передает БЕЛТА .

«Новая форма получилась очень удачная по покрою, очень ноская. Ее полтора года носила рота разведки 3214, они не щадили ее. Проверка показала, что ткань неубиваемая. Новая форма себя хорошо зарекомендовала. В течение этого года внутренние войска будут в полном объеме в нее переодеты», — сказал Караев.

В июне 2017 года в этой форме приняли присягу 1 200 спецназовцев части 3214.