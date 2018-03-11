Как Лукашенко будет взаимодействовать с «новым» президентом России?

Сегодня Александр Лукашенко выразил надежду увидеть, как он выразился, «нового президента» России в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.



Фото kremlin.ru

Эти условности умилительны. Державные мужи (белорусский официальный лидер принимал у себя 12 марта госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту) делают вид, будто для них мучительная загадка, кто станет править Россией после выборов 18 марта.

Белорусы не кайфуют от милитаристского угара

«Есть ряд вопросов, которые после [российских] президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит», — пояснил сегодня Лукашенко Рапоте.

Любопытно, что военно-политические вопросы поставлены на первое место. Стоит отметить, что и сам Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, сделал лейтмотивом месседж про обладание чудо-оружием , от которого супостатам мало не покажется.

Но если в России от этих угроз (прежде всего, конечно, чертовой Америке) получают кайф, то Минску втягиваться в холодную войну с Западом нет никакого интереса.

Напротив, взят курс на нормализацию , всячески пиарится миротворческая миссия Беларуси, ее роль донора стабильности в регионе. Да и менталитету белорусов по большому счету чужды великодержавные амбиции типа «будем без штанов ходить, зато покажем проклятым америкосам кузькину мать».

Поэтому Лукашенко давно бросил грозить кулаком Западу и в основном твердит про чарку и шкварку, тысячу рублей средней зарплаты и прочие приземленные, но наиболее волнующие его электорат материи. А не про крылатые боевые блоки из новых композитных материалов, летящие в облаке плазмы и маневрирующие на скорости 20 Max, которыми пугал намедни Америку Путин.

Но почему бы снова не «лечь под танки НАТО»?

Может, Лукашенко собирается выложить все эти приземленные мирные мысли кремлевскому партнеру: дескать, охолони, старший братец!

Вряд ли, считают белорусские эксперты, с которыми поговорил автор этих строк. Напротив, они предполагают, что многоопытный руководитель Беларуси постарается хитро использовать момент соседского милитаристского угара в собственных интересах.

«Беларуси нужно российское оружие — либо бесплатно, либо по дешевке», — подчеркнул в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

И в самом деле, на заседании Совета безопасности Беларуси 13 февраля Лукашенко уже пустил пробный шар, обозначил запрос. У руководства России, заявил он, нет серьезного понимания, «что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы — Беларуси, Казахстана, Армении, других стран».

По мнению Карбалевича, Лукашенко «будет снова использовать тезис, что Беларусь — единственный союзник, щит России на западном направлении», при необходимости может вновь пустить в ход заявления вроде того, что уже стало классикой жанра: белорусы готовы лечь под танки НАТО.

По большому же счету белорусский официальный лидер «продолжит маневрировать» в том самом духе, как делает это уже несколько лет после Крыма, резюмировал Карбалевич.

Поиграть на фобиях «старшего брата»

«Лукашенко — слишком стреляный воробей, чтобы пугаться каждой смены ветра в российской политической элите», — отметил, со своей стороны, в комментарии для Naviny.by военный эксперт Александр Алесин.

По его словам, белорусский руководитель не верит всерьез в большую войну и постарается извлечь из милитаристской риторики соседей приземленную прагматическую выгоду — «воспользоваться этим ветром, чтобы он дул в его паруса». А именно — заполучить льготы, разрешить ряд экономических кризисов в двусторонних отношениях, вновь и вновь подчеркивая важное для Москвы геополитическое положение Беларуси.

«Оружие, о котором говорит Путин, скорее всего, никогда не будет применено», — говорит Алесин. Реальное же соперничество между Россией и Западом, прежде всего США, станет разворачиваться в гибридных формах, при помощи мягкой силы.

И вот в таком контексте, считает аналитик, белорусское руководство способно в очередной раз сыграть на страхах Кремля, его идефиксе, что враги точат зубы на российскую сферу влияния. Можно аккуратно намекнуть, что Запад способен исподволь втянуть Беларусь в свою орбиту (через инвестиции, технологии, открытие рынков), если не будет надлежащей подпитки от восточного союзника, а уж тем более — если этот союзник продолжит возводить барьеры, скажем на пути белорусского молока .

«Думаю, примерно такую картинку Лукашенко Путину и нарисует. Он не верит в большую войну, но с удовольствием поиграет на фобиях «старшего брата», — считает военный эксперт.

На завоевания у Москвы мало пороху

Игры играми, но лишь немногие эксперты обратили внимание на то, что в своем программном выступлении 1 марта Путин фактически поставил знак равенства между Россией и СССР.

Он отметил, что «после развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, — за границей ее так и называли, Советская Россия, — если говорить о наших национальных границах, утратила 23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового общественного продукта потенциала…» и т.д. (список потерь был продолжен).

Заявление знаковое. По этой логике, не только «Крым наш», но и Прибалтика, и Закавказье, и Беларусь — «наши». А коль так, то где гарантия, что дело ограничится отъемом части территории у Украины (а раньше — у Грузии)?

«Путин обозначил суперстратегические цели», но при этом у России слишком мало силы, чтобы военным путем вернуться на утраченные пространства бывшего Советского Союза, считает Алесин.

«Не по Сеньке шапка, им не вытянуть колонизацию постсоветского пространства через военную агрессию, военным путем», — уверен собеседник Naviny.by.

Но при этом, добавляет он, Кремль постарается использовать, по крайней мере в отношении Беларуси, экономические рычаги. Мы сегодня видим, как может прижать белорусского производителя тот же Россельхознадзор. А ведь не только продовольствие, но и многие другие виды белорусского экспорта в основном ориентированы на российский рынок.

«Что бы Лукашенко ни думал про себя, о чем бы ни мечтал, какие бы ни делал реверансы в сторону национально ориентированной части общества, коридор возможностей у него узок», — отмечает аналитик.

В общем, после переизбрания Путина отношения между Минском и Кремлем принципиально не изменятся — Лукашенко будет маневрировать и продолжать торг вокруг того, сколько стоят союзнические услуги, резюмировал Алесин.

Узкий коридор для белорусских властей

При этом эксперты отмечают, что одним из направлений этого маневрирования стала мягкая белорусизация.

Показательно, что власти разрешили оппозиции легально отметить 25 марта в центре столицы, у Большого театра, День Воли — столетие Белорусской Народной Республики. Причем на сегодняшних переговорах с городской милицией, как сообщил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрась Губаревич, «было в очередной раз подтверждено, что не будет запрета на использование бело-красно-белой национальной символики».

То есть флаги, за которые раньше вязали и тащили в каталажку, становятся почти официально разрешенными.

Процесс мягкой белорусизации продолжится, но очень медленно, ограничиваясь в основном косметическими вещами, говорит Карбалевич. Власти в этом плане нерешительны потому, что «Лукашенко боится национальной мобилизации», пробуждения гражданского общества, полагает аналитик.

Добавим, что столь же нерешительно руководство Беларуси и в плане экономических реформ , которые позволили бы повысить конкурентоспособность продукции и, соответственно, помогли бы диверсифицировать экспорт, ослабив зависимость от российского рынка.