На брестского пенсионера завели уголовное дело за убийство знакомого

Брестчанина 1961 года рождения подозревают в убийстве 47-летнего мужчины.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили вечером 10 марта в частном доме под Брестом, сообщает пресс-служба СК.

Сотрудники УВД Брестского облисполкома и ОВД Брестского райисполкома установили личность подозреваемого. Им стал пенсионер из Бреста. На месте происшествия обнаружили следы пальцев его рук.

Возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия.