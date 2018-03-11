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На брестского пенсионера завели уголовное дело за убийство знакомого

12.03.2018 20:36 — Разное | Навiны  
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Брестчанина 1961 года рождения подозревают в убийстве 47-летнего мужчины.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили вечером 10 марта в частном доме под Брестом, сообщает пресс-служба СК.

Сотрудники УВД Брестского облисполкома и ОВД Брестского райисполкома установили личность подозреваемого. Им стал пенсионер из Бреста. На месте происшествия обнаружили следы пальцев его рук. 

Возбуждено уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия.

 
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Брестчанина 1961 года рождения подозревают в убийстве 47-летнего мужчины.

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