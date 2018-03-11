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В Польше уволили 17 вице-министров
О сокращении численности правительственного аппарата
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 марта уволил 17 вице-министров. У премьера отметили, что "изменения в правительстве по понедельникам - это только начало".
Фактически произошло сокращение численности правительственного аппарата. По словам премьера, основой для изменения количества вице-министров был, среди прочего, анализ количества работников на одного заместителя министра. Премьер добавил, что в ближайшее время он представит дальнейшие изменения.
Таким образом Варшава продолжает внутренние реформы. Моравецкий настаивает, что правительство должно стать более чиновничьим, а не политическим. Он добавил, что изменения должны улучшать работу Кабинета министров и не имеют политического характера.
Напомним, в январе глава МИД Польши Витольд Ващиковский и глава Минобороны Антони Мацеревич в связи с изменениями в правительстве ушли в отставку.
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О сокращении численности правительственного аппарата Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 12 марта уволил 17 вице-министров. У премьера отметили, что...
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