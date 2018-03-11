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Московский "Локомотив" сохранил лидерство в футбольном чемпионате России
Футболисты московского «Локомотива» победили «Урал» в заключительном матче 22-го тура чемпионата России и сохранили за собой первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшний поединок в Екатеринбурге команда Юрия Семина провела очень уверенно, решив судьбу встречи в первые 15 минут игрового времени. Сначала на 11-й минуте счет открыл Антон Миранчук, а еще через 4 минуты окончательный результат установил Мануэл Фернандеш, реализовавший пенальти — 2:0.
Это уже 15-я победа «Локомотива» в нынешнем российском первенстве.
Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко
Махачкалинский «Анжи», который тренирует белорус Вадим Скрипченко, в гостях не устоял под напором футболистов «Уфы», уступив в драматичном матче со счетом 2:3.
Пермский «Амкар» принимал в Уфе тульский «Арсенал» и проиграл 0:2. В составе пермской дружины весь матч провел белорусский защитник Михаил Сиваков, а Сергей Баланович на поле не выходил из-за травмы.
Футболисты «Ростова» с белорусским полузащитником Тимофеем Калачевым в составе у себя дома разошлись миром с одним из фаворитов турнира «Зенитом» из Санкт-Петербурга — 0:0.
С таким же счетом в Химках завершился матч московского «Динамо» и «Краснодара», а футболисты «Тосно» уступили гостям из казанского «Рубина» со счетом 0:1.
Турнирное положение после 22 туров:
1. «Локомотив» — 49 очков (разница мячей 34−15),
2. «Спартак» — 41 (37−23),
3. ЦСКА — 41 (32−17),
4. «Краснодар» — 40 (35−24),
5. «Зенит» — 39 (31−13),
6. «Уфа» — 31 (24−25),
7. «Арсенал» — 31 (23−23),
8. «Рубин» — 27 (22−18),
9. «Ахмат» — 26 (22−30),
10. «Ростов» — 26 (18−20),
11. «Урал» — 25 (25−25),
12. «Динамо» — 24 (20−21),
13. «Тосно» — 23 (19−36),
14. «Амкар» — 22 (12−21),
15. «Анжи» — 20 (25−42),
16. СКА — 12 (16−39).
В споре лучших бомбардиров российского чемпионата лидирует Федор Смолов из «Краснодара», в активе которого 12 мячей.
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Футболисты московского "Локомотива" победили "Урал" в заключительном матче 22-го тура чемпионата России и сохранили за собой первое место в турнирной таблице.
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