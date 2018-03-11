Футболисты московского «Локомотива» победили «Урал» в заключительном матче 22-го тура чемпионата России и сохранили за собой первое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Сегодняшний поединок в Екатеринбурге команда Юрия Семина провела очень уверенно, решив судьбу встречи в первые 15 минут игрового времени. Сначала на 11-й минуте счет открыл Антон Миранчук, а еще через 4 минуты окончательный результат установил Мануэл Фернандеш, реализовавший пенальти — 2:0.

Это уже 15-я победа «Локомотива» в нынешнем российском первенстве.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко разгромил в Грозном местный «Ахмат» со счетом 3:0 и набрал 41 очко. Столько же зачетных баллов у действующего чемпиона страны московского «Спартака», который с большим трудом одолел на своем поле аутсайдера хабаровский СКА — 1:0.

Махачкалинский «Анжи», который тренирует белорус Вадим Скрипченко, в гостях не устоял под напором футболистов «Уфы», уступив в драматичном матче со счетом 2:3.

Пермский «Амкар» принимал в Уфе тульский «Арсенал» и проиграл 0:2. В составе пермской дружины весь матч провел белорусский защитник Михаил Сиваков, а Сергей Баланович на поле не выходил из-за травмы.

Футболисты «Ростова» с белорусским полузащитником Тимофеем Калачевым в составе у себя дома разошлись миром с одним из фаворитов турнира «Зенитом» из Санкт-Петербурга — 0:0.

С таким же счетом в Химках завершился матч московского «Динамо» и «Краснодара», а футболисты «Тосно» уступили гостям из казанского «Рубина» со счетом 0:1.

Турнирное положение после 22 туров:

1. «Локомотив» — 49 очков (разница мячей 34−15),

2. «Спартак» — 41 (37−23),

3. ЦСКА — 41 (32−17),

4. «Краснодар» — 40 (35−24),

5. «Зенит» — 39 (31−13),

6. «Уфа» — 31 (24−25),

7. «Арсенал» — 31 (23−23),

8. «Рубин» — 27 (22−18),

9. «Ахмат» — 26 (22−30),

10. «Ростов» — 26 (18−20),

11. «Урал» — 25 (25−25),

12. «Динамо» — 24 (20−21),

13. «Тосно» — 23 (19−36),

14. «Амкар» — 22 (12−21),

15. «Анжи» — 20 (25−42),

16. СКА — 12 (16−39).

В споре лучших бомбардиров российского чемпионата лидирует Федор Смолов из «Краснодара», в активе которого 12 мячей.