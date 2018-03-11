Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с первым белорусским золотом на Паралимпиаде в Пхенчхане

Александр Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжной гонке на 15 км свободным стилем среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Светлана Сахоненко. Фото: "Спортивная панорама"

— Поздравляю тебя и всю команду с первым белорусским золотом на Паралимпийских играх 2018 года. На трассах Пхенчхана ты проявила высочайшее спортивное мастерство не только в лыжных гонках, но и в соревнованиях по биатлону, завоевав для страны бронзовую медаль в спринте, — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что успехи Светланы Сахоненко станут ярким ориентиром для наших спортсменов, стимулом бороться и добиваться значимых результатов во славу Беларуси.

— Спасибо за победу. Так держать! — подчеркнул глава государства.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 6 медалей (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) и 9-е место в медальном зачете. Впереди США (6, 5, 4), Франция (3, 3, 3) и Украина (3, 2, 4).