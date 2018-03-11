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Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с первым белорусским золотом на Паралимпиаде в Пхенчхане
Александр Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко
— Поздравляю тебя и всю команду с первым белорусским золотом на Паралимпийских играх 2018 года. На трассах Пхенчхана ты проявила высочайшее спортивное мастерство не только в лыжных гонках, но и в соревнованиях по биатлону, завоевав для страны
Александр Лукашенко выразил уверенность, что успехи Светланы Сахоненко станут ярким ориентиром для наших спортсменов, стимулом бороться и добиваться значимых результатов во славу Беларуси.
— Спасибо за победу. Так держать! — подчеркнул глава государства.
Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане уже 6 медалей (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы) и 9-е место в медальном зачете. Впереди США (6, 5, 4), Франция (3, 3, 3) и Украина (3, 2, 4).
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Александр Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжной гонке на 15 км свободным стилем.
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