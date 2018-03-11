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Российская таможня задержала 20 фур из Беларуси. Одна попыталась скрыться

12.03.2018 21:54 — Разное | Навiны  
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Смоленские таможенники обнаружили в фурах около 400 тонн товара из перечня продуктового эмбарго.

Как сообщает сайт Смоленской таможни, 20 большегрузных автомобилей ехали из Беларуси в Россию «скрытно ночью» без каких-либо сопроводительных документов.


В шести из фур согласно маркировке на таре ввозились польские яблоки, в девяти — турецкие томаты, а в одной — испанские томаты. В остальных маркировка не позволила определить страну происхождения.

Согласно маркировке на таре, турецкие томаты оказались с турецких предприятий, не аттестованных для поставок данной продукции в Россию. 

Под сопровождением автомобили были направлены на склад для проведения дополнительной проверки. В ходе конвоирования колонны одно из транспортных средств попыталось скрыться на территорию Беларуси, но было остановлено и доставлено на стоянку.

Нарушителям грозят штрафы от 2-х до 10-ти тысяч белорусских рублей.

 
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Смоленские таможенники обнаружили в фурах около 400 тонн товара из перечня продуктового эмбарго. Как сообщает сайт Смоленской таможни, 20 большегрузных автомобилей...

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