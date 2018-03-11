ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польском морском пароходстве украли 300 млн евро

12.03.2018 22:22 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Аферу обнаружило новое руководство компании после аудита.

Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура, сообщает Niezalezna.pl.

Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос. 

Нынешний руководитель Павел Бжезицкий начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе. Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем на 150 тысяч долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье. Всего со счетов компании исчезло 300 млн евро.

Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.

 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть средств потратили на женское белье, украшения и сигареты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Российская таможня задержала 20 фур из Беларуси. Одна попыталась скрыться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика