В Польском морском пароходстве украли 300 млн евро

Аферу обнаружило новое руководство компании после аудита.

Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура, сообщает Niezalezna.pl .

Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос.

Нынешний руководитель Павел Бжезицкий начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе. Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем на 150 тысяч долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье. Всего со счетов компании исчезло 300 млн евро.

Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.