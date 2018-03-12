Саснович в упорной борьбе проиграла 2-й ракетке мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Белоруска Александра Саснович выбыла из одиночного разряда турнира категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

Александра Саснович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В поединке 3-го раунда 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA) проиграла второй ракетке мира 27-летней датчанке Каролин Возняцки — 4:6, 6:2, 3:6. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Александра Саснович очень уверенно начала первый сет, захватив лидерство со счетом 3:0, а затем 4:1.

Белоруска действовала нестандартно и часто озадачивала соперницу неожиданными решениями. Особенно удавались Александре укороченные удары.

Правда, при этом у Саснович было слишком много двойных ошибок. В первом сете их набралось сразу 6 против всего лишь 2-х у Возняцки. Это в значительной мере и помешало белоруске добиться успеха.

Датчанка совершила впечатляющий камбэк со счета 1:4, выиграв 5 геймов кряду. Очень обидным для Саснович был 9-й гейм, в котором белоруска лидировала 40:0, но позволила оппонентке не только отыграться, но и вырвать победу сначала в гейме, а затем и в сете.

Во втором сете Саснович снова захватила лидерство (2:0, 3:1, 4:2). Но двойные ошибки продолжали преследовать белоруску.

Особенно напряженным выдался 6-й гейм, который продолжался около 10 минут и походил на качели. В итоге удачливее оказалась белоруска, увеличившая перевес до 4:2.

На волне этого успеха Саснович взяла еще один гейм (5:2) и вплотную приблизилась к выигрышу сета.

Следующий гейм стал решающим и неудачно начался для белоруски, которая уступала 0:30, но отыграла 3 брейк-пойнта и вернула интригу. Но завершить этот гейм, а заодно и второй сет Александре удалось далеко не сразу. 4 раза Саснович позволяла датчанке отыгрывать сетболы, но в итоге все же дожала вторую ракетку планеты.

Третий сет начался с выигранного белоруской гейма (1:0), однако двойные ошибки опять потащили белоруску вниз, а инициатива изменения счета перешла к Возняцки — 2:1, 4:2, 5:3 в пользу датчанки.

9-й гейм, как затем оказалось, стал заключительным. Его белоруска начала агрессивно, но нервное напряжение нарастало, и соперницы стали осторожничать. Впрочем, это лишь провоцировало невынужденные ошибки. В концовке рука оказалась тверже у Каролин Возняцки, которая в ключевые моменты совершила меньше оплошностей и довела встречу до победы.

Саснович — Возняцки — 4:6, 6:2, 3:6 Эйсы 2−2. Двойные ошибки 14−3. Попадание первой подачи 52%-54%. Выигрыш первой подачи 58%-64%. Выигрыш второй подачи 37%-34%. Реализация брейк-пойнтов 47% (7 из 15)-30% (7 из 23). Очки, выигранные на своей подаче 48%-50%.

В 1/8 финала Каролин Возняцки сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (№ 20, Россия) — Слоан Стивенс (№ 13, США).

Выступление на турнире в Индиан-Уэллсе из белорусок продолжают Арина Соболенко и Виктория Азаренко в парном разряде. Они вышли во 2-й раунд, взяв верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США). Предстоящей ночью белоруски сыграют против российской пары Екатерина Макарова / Елена Веснина.

В одиночном разряде 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) выбыла в 3-м раунде , проиграв 18-летней чешке Маркете Вондроушовой (№ 54) — 6:2, 6:2. Во 2-м круге завершила борьбу Виктория Азаренко (№ 204), уступившая 13-й ракетке мира американке Слоан Стивенс — 1:6, 5:7.

Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131), выбыла во 2-м раунде квалификации одиночного разряда.