На киевском ж/д вокзале нашли труп военного со следами избиения

Убитым оказался военнослужащий из Черновицкой области​ Виталий Вяльцев, воевавший на Донбассе в Вооруженных силах Украины.

Мужчина повторно направлялся на Донбасс на ротацию, но так и не доехал до своей бригады под Попасной в Луганской области, сообщает черновицкое издание Мolbuk.ua .

Его тело со следами избиения нашли в Киеве на железнодорожном вокзале. Информацию подтвердил военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк.

По его словам, Виталий проживал в селе Погориловка Заставнивского района, где был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра.

На опознание выехала бывшая жена. У нее осталось двое детей от Виталия.