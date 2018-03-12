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На киевском ж/д вокзале нашли труп военного со следами избиения

12.03.2018 22:58 — Разное | Навiны  
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Убитым оказался военнослужащий из Черновицкой области​ Виталий Вяльцев, воевавший на Донбассе в Вооруженных силах Украины. 

Мужчина повторно направлялся на Донбасс на ротацию, но так и не доехал до своей бригады под Попасной в Луганской области, сообщает черновицкое издание Мolbuk.ua

Его тело со следами избиения нашли в Киеве на железнодорожном вокзале. Информацию подтвердил военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк.

По его словам, Виталий проживал в селе Погориловка Заставнивского района, где был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра.

На опознание выехала бывшая жена. У нее осталось двое детей от Виталия.

 
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Убитым оказался военнослужащий из Черновицкой области​ Виталий Вяльцев, воевавший на Донбассе в Вооруженных силах Украины. 

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