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На киевском ж/д вокзале нашли труп военного со следами избиения
Убитым оказался военнослужащий из Черновицкой области Виталий Вяльцев, воевавший на Донбассе в Вооруженных силах Украины.
Мужчина повторно направлялся на Донбасс на ротацию, но так и не доехал до своей бригады под Попасной в Луганской области, сообщает черновицкое издание
Его тело со следами избиения нашли в Киеве на железнодорожном вокзале. Информацию подтвердил военный комиссар Черновицкой области Владимир Шведюк.
По его словам, Виталий проживал в селе Погориловка Заставнивского района, где был в отпуске. Родителей у него нет, только сестра.
На опознание выехала бывшая жена. У нее осталось двое детей от Виталия.
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Убитым оказался военнослужащий из Черновицкой области Виталий Вяльцев, воевавший на Донбассе в Вооруженных силах Украины.
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