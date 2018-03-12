В последние годы в рамках поручений президента произошло существенное сокращение госаппарата и расходов на его содержание. Так нам говорят. На самом деле, все это не более чем иллюзия, создаваемая умелыми руками чиновников.

Если посмотреть государственную статистику, то действительно можно увидеть, что за последние годы в Беларуси сократилось и количество административных процедур, во многом за счет чего и произошла так называемая оптимизация госаппарата. Чиновников стало меньше и расходы бюджета на их содержание соответственно были урезаны. Удивительно, однако, ни бизнес, ни простые люди этого не почувствовали. Почему? Все потому, что шумное сокращение госаппарата и расходов на его содержание, не более чем иллюзия, которую умелые руки чиновников демонстрируют и президенту, и жителям страны.

Фокус с РУПами

Да, сокращения произведены и номинально госслужащих в Беларуси стало меньше. Но кто-нибудь интересовался, куда они делись? Пошли на завод, может быть организовали свой бизнес? По сути, чиновники решили так, раз денег нам из бюджета никто больше не дает, возьмем их сами. Так при министерствах Беларуси и стали появляться многочисленные РУПы, которые стали монополизировать определенные работы и услуги, превращаясь в руках чиновников в инструмент по высасыванию из бюджета денег. И не только из бюджета.

Сегодня этот инструмент уже есть при каждом республиканском ведомстве и именно туда были переведены многие сокращенные чиновники. Статуса госслужащих их лишили, но живется им от этого отнюдь не хуже.

Официально РУП созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, в том числе и для министерств, и тем самым опять же сокращать расходы бюджета на содержание чиновников. Но все происходит несколько иначе.

Например, создали при Министерстве юстиции Государственное предприятие "Белюробеспечение", основным видом деятельности которого стали оценка имущества, а также реализация арестованного имущества. По сути указанное РУП, взяло на себя всю оценку и реализацию арестованного имущества, причем по директивно установленным цена, которые значительно выше, чем те, которые готовы предложить другие участники рынка.

Например, конфисковали у браконьера автомобиль рыночной стоимостью 1000 рублей. Деньги от продажи машины должны поступить в бюджет. Если произвести, хранение, оценку и продажу арестованного имущества на конкурсной основе и по рыночным ценам, то реально бюджет может получить не менее 800 рублей. Но все происходит директивно через «Белюробеспечение». В результате бюджет получает 650-700 рублей. Вроде и небольшая разница, но через указанный РУП проходит огромное количество конфискованных товаров - одних наименований тысячи. И с каждого РУП имеет свой доход, а бюджет и иные кредиторы недополучают около 10-20% от реализации конфискованного имущества. И это только одна из сфер деятельности.

Еще один красивый пример РУП "Информационный центр Министерства экономики РБ", который создал реестр сведений о банкротстве. Каждое объявление в этом реестре для конкурсных управляющих стоит 100 рублей, хотя на неплохую прибыль по данному виду услуг можно выйти при стоимости 30-50 рублей. Все остальное - это же излишество. Почти наверняка, если бы объявили конкурс на создание и ведение реестра, почти наверняка нашелся бы информационный ресурс, который делал бы это вообще бесплатно, лишь за дополнительные посещения, которые позволили бы увеличить рекламные сборы.

В конце минувшего года указанное РУП начало заниматься еще и реализацией имущества предприятий-банкротов. Департамент по санации и банкротству Минэкономики даже разослал по всем судам и конкурсным управляющим письмо, в котором рекомендовал для реализации имущества предприятий-банкротов обращаться именно в "Информационный центр Министерства экономики РБ". А всем хорошо известно, что рекомендация министерства в Беларуси всегда обязательна к исполнению. Да и как те же конкурсные управляющие могут не прислушаться к рекомендациям, если аттестацию они проходят именно в Минэкономики? Самое удивительное, что РУП за свои услуги обозначило цену в 3% от реализованного имущества, при том, что в Беларуси есть компании, в том числе и государственные, которые готовы делать это за 1% и даже за 0,5%.

Игроки рынка уже обратились по данном поводу в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое начало расследование. Однако надежды на то, что новая монополия РУПов будет устранена немного. Как уже говорилось выше, подобные структуры появились уже давно и с каждым днем пожирают все новые и новые виды услуг, высасывая деньги не только из бюджета. Даже Комитет государственного контроля готовил по данном поводу анализ, но хода он так и не получил. Ведь за счет карманных РУПов чиновники обеспечиваются себе не только внебюджетные фонды министерств, за счет которых формируются неплохие премиальные, многие РУПы еще имеют на своем балансе санатории и дома отдыха для чиновников.

Все наглеют и наглеют

Самое страшное, что если в первое время министерские чиновники продвигали на рынок свои карманные РУПы довольно осторожно, ограничиваясь устными указаниями и не сильно завышая цены на услуги, то теперь все более наглеют. Примеров этому можно приводить множество. Жители страны и сами это видят в отдельных проявлениях, просто не могут свести все воедино.

Последняя инициатива Государственного комитета по имуществу - создание единого оператора по реализации недвижимого имущества хозяйственных обществ с долей государства выше 50%. Решением коллегии Госкомимущества эти функции было решено возложить на РУП "Институт недвижимости и оценки". Удивляет не то, что теперь все госпредприятия обязаны будут продавать свою недвижимость через этого оператора, а размер установленного вознаграждения.

Согласно законодательству, и установившейся в Беларуси практике, расходы по оценке недвижимости и организации аукционов по ее продаже возмещает победитель торгов. Обычно эти расходы составляют 3-5% от стоимости объекта. Теперь же коллегия Госкомимущества решила, что никакого возмещения расходов не нужно, так как будет вознаграждение для единого оператора. И ни какие-то жалкие 3-5%, а все17% ! Это почти как налог на прибыль и немного меньше, чем налог на добавленную стоимость. Откуда вдруг взялась такая цена, сказать сложно. Но на сайте РУП "Институт недвижимости и оценки" указано, что для определения размера вознаграждения единого оператора якобы «изучена сложившаяся в Республике Беларусь практика реализации имущества». Однако в данном случае не это даже главное.

Понятно, что ни один покупатель в здравом уме не заплатит за объект недвижимости сверху 17%. Видимо поэтому коллегия Госкомимущества решила, что вознаграждение будет уплачивать владелец здания, причем, фактически в первоочередном (!!!) порядке благодаря договору поручения, по которому РУП будет действовать как Поверенный. Если точнее, то деньги от продажи госимущества будут сначала поступать на счет Поверенного (РУПа), а потом уже за вычетом 17%, на счет балансодержателя недвижимости. И это с учетом того, что около 90% объектов государственной недвижимости, которые реализуются сегодня с аукционов, это объекты принадлежащие предприятиям и хозяйственным обществам, которые безвылазно сидят на картотеке. Законодательством для таких субъектов хозяйствования определен четкий порядок погашения долгов: сначала обязательства перед гражданами, потом перед бюджетом и по залогам, а потом уже все остальное. При этом руководитель обязан обеспечить поступление ВСЕХ средств от продажи имущества на свой счет, и потом уже распределить их согласно установленному порядку. А тут предлагается совершенно иная схема распределения средств.

Видимо в Госкомимуществе прекрасно осознают, что если все деньги сразу отдавать балансодержателю, то свои 17% от продажи госимущества единый оператор может вообще не увидеть, так как все средства пойдут на погашение более важной и более ранней задолженности. Поэтому и была придумана такая схема, при которой РУП гарантировано получит сверхприбыль за счет людей, бюджета и других кредиторов. Это как снять с нищего последнюю рубашку и даже не для того, чтобы бюджет пополнить для врачей и учителей, а чтобы свои карманы набить.

Вот и получается, что вроде и сократили чиновников, урезали финансирование госаппарата, а легче нам почему-то не становится. Ощущения такие, будто это бремя еще тяжелее стало. Но президенту докладывают совсем другую, более радужную, картину. Вернее, о своих карманных РУПах руководители министерств стараются если и упоминать, то необходимый минимум. За много лет никто так и не дал информации об их сборах, рентабельности, доходах и о том, куда идут заработанные деньги. А ведь это обычные коммерческие госпредприятия, как и множество других в Беларуси. С одним большим отличием: убыточных здесь не бывает в принципе.