«Жить невыносимо», — говорят учащиеся Могилевского социально-гуманитарного колледжа и показывают видео из своих комнат в общежитии. На кадрах — капающая в тазики вода, разводы и плесень на стенах и потолке. Ребята говорят, что заливает их не первую зиму, и боятся, что закоротит проводка. Директор колледжа пояснила TUT.BY, что часть учащихся отселили, а «к третьему кварталу этого года сделают капремонт крыши».



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Общежитие Могилевского социально-гуманитарного колледжа на улице Карла Маркса — пятиэтажное. И, по словам учащихся, за прошедшие большие выходные в нем залило весь пятый этаж, то есть около десятка комнат, в которых живут порядка 30 человек.

— Я учусь уже несколько лет и могу точно сказать, что 5-й этаж заливает не впервые, — рассказала TUT.BY учащаяся. — Страшно жить: сырость, плесень. Сейчас, когда начал таять снег, с потолка не капает — течет. Все розетки позаливало — страшно ноутбук включить. А нам ведь учиться нужно.

Учащиеся возмущены не только потопом, который повторяется из года в год. Говорят, накипело. И высказывают претензии к заведующей общежитием, которая «не реагирует на просьбы». А их, говорят, немало: нужно починить краны, решить вопрос с отоплением.

— Мы не просим за день построить новое общежитие. Мы просим создать нормальные условия проживания в этом. В 21-м веке живем как никак. И не хочется в общежитии подцепить грибок или астму, — говорят учащиеся. — У одной девочки уже развилась аллергия — ее отселили в изолятор. А мы просимся к ребятам в другие комнаты, чтобы хотя бы курсовую написать — в розетки на 5-м этаже включать электроприборы страшно. Не дай бог, короткое замыкание и пожар. Вдруг и пожарные извещатели позаливало и они не работают?

Директор социально-гуманитарного колледжа Елена Кравец уверяет: пожарные извещатели исправны, проводка в порядке. А крыша общежития давно требует ремонта — зданию уже 55 лет.

— Учащихся мы еще в среду отселили — из шести комнат на пятом этаже, где протекает крыша. У нас есть изолятор — это такие же комнаты, как и остальные, которые были при медпункте, когда он еще работал. Сейчас делается предпроектная документация. К третьему кварталу этого года планируется сделать ремонт кровли — об этом мы и студентам говорили на собрании в феврале, — пояснила Елена Кравец TUT.BY. — Из бюджета нам выделили 125,8 тыс. рублей на капитальный ремонт крыши.

Директор колледжа подтверждает, что крыша протекает не первый год, однако деньги на ее ремонт выделили только сейчас. Елена Кравец подчеркнула, что ситуация с протеканием крыши находится под контролем. А опубликование учащимися видео — итог «внутреннего конфликта».