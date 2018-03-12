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Азаренко и Соболенко выбыли из парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко выбыли из парного разряда турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В матче 2-го раунда Азаренко и Соболенко уступили россиянкам Екатерине Макаровой и Елене Весниной, которые посеяны на турнире под первым номером — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
В 3-м раунде соперницами Макаровой и Весниной станут испанки Лара Арруабаррена и Аранча Парра-Сантонха.
Напомним, что в 1-м круге Азренко и Соболенко
Таким образом, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится без белорусских теннисисток.
Накануне выступление в одиночном разряде завершила белоруска 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA), в поединке 3-го круга
19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA)
Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131),
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко выбыли из парного разряда турнира серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
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