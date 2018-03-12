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Азаренко и Соболенко выбыли из парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

13.03.2018 07:46 — Разное | Tut.by  
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко выбыли из парного разряда турнира серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

Фото: WomensTennisBlog.com

В матче 2-го раунда Азаренко и Соболенко уступили россиянкам Екатерине Макаровой и Елене Весниной, которые посеяны на турнире под первым номером — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

В 3-м раунде соперницами Макаровой и Весниной станут испанки Лара Арруабаррена и Аранча Парра-Сантонха.

Напомним, что в 1-м круге Азренко и Соболенко взяли верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США).

Таким образом, турнир в Индиан-Уэллсе продолжится без белорусских теннисисток.

Накануне выступление в одиночном разряде завершила белоруска 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA), в поединке 3-го круга в упорной борьбе уступившая дорогу 2-й ракетке мира датчанке Каролин Возняцки — 4:6, 6:2, 6:3.

19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) выбыла в 3-м раунде, проиграв 18-летней чешке Маркете Вондроушовой (№ 54) — 6:2, 6:2. Во 2-м круге завершила борьбу Виктория Азаренко (№ 204), уступившая 13-й ракетке мира американке Слоан Стивенс — 1:6, 5:7.

Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131), выбыла во 2-м раунде квалификации одиночного разряда.

 
 
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Белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко выбыли из парного разряда турнира серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

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