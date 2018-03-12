Хроники заБеларусь. Власть в кулаке Лукашенко

Важнейшие события недели с 5 по 11 марта 2018 года.

Спорт, женщины, политика. Может, и не в такой последовательности, но это самые важные и интересные темы для белорусского президента. В них он эксперт недосягаемого для всех остальных уровня. И олимпийскую медаль выиграть научит, и что делать Трампу по северокорейскому вопросу знает, да и молоденькие брюнетки вьются возле него не просто так. Уникальное всеведение позволяет главе белорусского государства не делиться полномочиями с другими институтами. Держать, так сказать, власть в одном кулаке. Удобная, в принципе, конфигурация. Можно и по столу ударить, а можно и в глаз!

Смотрите, как это было! Слушайте, что будет!