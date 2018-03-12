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Полиция заявила о связи между тремя взрывами в американском Остине, в результате которых погибли люди
Американские полицейские считают, что между тремя взрывами, прогремевшими в Остине существует связь.
Как сообщают местные СМИ, шеф городской полиции Брайан Мэнли отметил, что во всех трех случаях посылки были оставлены у жилых домов и взрывались после того, как были открыты.
Напомним, первый инцидент произошел еще 2 марта, второй и третий в минувший понедельник, 12 марта.
Первый и второй взрывы унесли жизни двух человек.
Также в результате трех нападений были ранены два человека.
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Полиция заявила о связи между тремя взрывами в американском Остине, в результате которых погибли люди
Американские полицейские считают, что между тремя взрывами, прогремевшими в Остине существует связь.
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