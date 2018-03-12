Полиция заявила о связи между тремя взрывами в американском Остине, в результате которых погибли люди

Американские полицейские считают, что между тремя взрывами, прогремевшими в Остине существует связь.

Как сообщают местные СМИ, шеф городской полиции Брайан Мэнли отметил, что во всех трех случаях посылки были оставлены у жилых домов и взрывались после того, как были открыты.

Напомним, первый инцидент произошел еще 2 марта, второй и третий в минувший понедельник, 12 марта.

Первый и второй взрывы унесли жизни двух человек.

Также в результате трех нападений были ранены два человека.