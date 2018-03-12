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Александра Саснович проиграла Каролин Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе

13.03.2018 08:03 — Разное | Навiны  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в поединке третьего круга престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе уступила датчанке Каролин Возняцки.

В напряженном поединке, состоявшем из трех партий, 49-я ракетка мира уступила второму ному номеру мирового рейтинга — 4:6, 6:2, 3:6.

Таким образом, все три белорусские представительницы в соревнованиях женского одиночного разряда зачехлили свои ракетки.

Напомним, ранее с дистанции сошли Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Первая уступила американке Слоан Стивенс — 1:6, 5:7, а вторая чешке Маркете Вондроусовой — 2:6, 2:6.

 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в поединке третьего круга престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе уступила датчанке Каролин Возняцки.

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