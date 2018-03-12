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Наталья Рябова. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Участвовать, независимо от гендера
Недавнее
Оказывается, генетически никакой большей предрасположенности женщин к эмпатии по сравнению с мужчинами нет (исходя из результатов этого исследования). Ученые описывают это так: фенотипические различия в способности к эмпатии между представителями двух полов объясняются факторами окружающей среды, а не генетически.
Получается, что это чисто социальное явление: женщин с детства учат сопереживать, а мужчин — нет (или меньше). Более того, результаты этого научения становятся частью физиологии: так, другое недавнее пилотное
В свежем
Также интересным является распределение ответов на вопрос «Если бы вы имели возможность переводить 1% своих налогов на общественные организации, то какие вы бы поддержали?». Предсказуемо лидируют социальные организации (среди обоих полов).
Но есть и важные нюансы: самый большой гендерный разрыв в 13% с лидированием мужчин получился у научных, исследовательских организаций. И наоборот: на 11% больше женщин (44,82%), чем мужчин (33,60%), готово отдать эти деньги социальным организациям.
Эти цифры в женской аудитории ощутимо больше, чем показатели знания организаций (38,58% женщин; 33,15% мужчин). То есть многие женщины готовы отдать часть налогов социальным организациям, хотя на данный момент не знают ни одной такой.
Обратная ситуация с правозащитными организациями: их знают 28,66% женщин и 43,15% мужчин (опять же, повторюсь, из тех людей, которые в принципе знают об общественных организациях и инициативах). А жертвовать им 1% от налогов готовы 16,34% женщин и 19,64% мужчин. То ли боятся, то ли знают, но не очень доверяют.
Касательно петиций — проверить чуть большую любовь мужчин к ним можно с помощью статистики посещений сайтов и социальных сетей таких инициатив. Так, среди FB-группы «Удобный город» (
Но независимо от пола, разрешение направить 1% от своих налогов (или хотя бы подоходного налога) на выбранную самим плательщиком некоммерческую организацию или инициативу было бы огромным шагом вперед.
Он позволил бы и третьему сектору получше стать на ноги и иметь более крепкий контакт с обществом, и гражданам дал бы хоть какое-то чувство управления своими деньгами, отчисляемыми в бюджет, а также возможность проголосовать рублем за свое видение полезного и ценного для страны.
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Недавнее исследование Кембриджского университета на генетическом материале около 46 тысяч участников проекта 23andMe показало, что значимые различия в генетичес
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