Наталья Рябова. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Участвовать, независимо от гендера

Недавнее исследование Кембриджского университета на генетическом материале около 46 тысяч участников проекта 23andMe показало, что значимые различия в генетических вариациях между мужчинами и женщинами с разными показателями по шкале эмпатии отсутствуют: при этом показатели женщин по этой шкале были значительно выше, чем у мужчин.

Оказывается, генетически никакой большей предрасположенности женщин к эмпатии по сравнению с мужчинами нет (исходя из результатов этого исследования). Ученые описывают это так: фенотипические различия в способности к эмпатии между представителями двух полов объясняются факторами окружающей среды, а не генетически.

Получается, что это чисто социальное явление: женщин с детства учат сопереживать, а мужчин — нет (или меньше). Более того, результаты этого научения становятся частью физиологии: так, другое недавнее пилотное исследование показало, что система вознаграждения головного мозга женщин активируется сильнее, чем у мужчин, в ответ на поведение, направленное на получение пользы другими. Женщины в итоге (в среднем) чувствуют больше удовольствия от альтруистических, помогающих действий.

В свежем исследовании интернет-аудитории , проведенном Офисом европейской экспертизы и коммуникаций и Baltic Internet Policy Initiative, тем респондентам, кто знает об общественных организациях, задавался вопрос, как они участвуют в работе общественных организаций или инициатив. Гендерные различия есть: заявили о жертвовании средств 25,32% женщин и 16,85% мужчин. О получении услуг организаций — 11,46% женщин и 8,83% мужчин. О подписании онлайн-петиций — 18,39% женщин и 26,85% мужчин.

Также интересным является распределение ответов на вопрос «Если бы вы имели возможность переводить 1% своих налогов на общественные организации, то какие вы бы поддержали?». Предсказуемо лидируют социальные организации (среди обоих полов).

Но есть и важные нюансы: самый большой гендерный разрыв в 13% с лидированием мужчин получился у научных, исследовательских организаций. И наоборот: на 11% больше женщин (44,82%), чем мужчин (33,60%), готово отдать эти деньги социальным организациям.

Эти цифры в женской аудитории ощутимо больше, чем показатели знания организаций (38,58% женщин; 33,15% мужчин). То есть многие женщины готовы отдать часть налогов социальным организациям, хотя на данный момент не знают ни одной такой.

Обратная ситуация с правозащитными организациями: их знают 28,66% женщин и 43,15% мужчин (опять же, повторюсь, из тех людей, которые в принципе знают об общественных организациях и инициативах). А жертвовать им 1% от налогов готовы 16,34% женщин и 19,64% мужчин. То ли боятся, то ли знают, но не очень доверяют.

Касательно петиций — проверить чуть большую любовь мужчин к ним можно с помощью статистики посещений сайтов и социальных сетей таких инициатив. Так, среди FB-группы «Удобный город» ( petitions.by ) — практически гендерный баланс: 49% женщин и 51% мужчин. Во «Вконтакте» немного по-другому: за последний месяц страницу посетили 43% женщин и 57% мужчин. Статистика посещений самого сайта с петициями от Гугла или Яндекса малоинформативна, так как они друг другу противоречат, да и вообще непонятно, как они определяют пол пользователя. Среди подписантов петиций есть небольшой перекос в сторону мужчин. Так что декларируемое предпочтение мужчин в сторону онлайн-петиций, похоже, действительно имеет место быть.

Но независимо от пола, разрешение направить 1% от своих налогов (или хотя бы подоходного налога) на выбранную самим плательщиком некоммерческую организацию или инициативу было бы огромным шагом вперед.

Он позволил бы и третьему сектору получше стать на ноги и иметь более крепкий контакт с обществом, и гражданам дал бы хоть какое-то чувство управления своими деньгами, отчисляемыми в бюджет, а также возможность проголосовать рублем за свое видение полезного и ценного для страны.