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Трамп заблокировал продажу Qualcomm по соображениям нацбезопасности

13.03.2018 08:32 — Разное | Tut.by  
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Надежды китайской компании Broadcom на приобретение американской Qualcomm, вероятно, потеряны навсегда. Президент Трамп издал распоряжение о блокировании предлагаемого поглощения в связи с опасениями, что это может «нанести ущерб национальной безопасности» страны, пишет The Verge.

Фото: The White House / flickr.com

Заявление президента последовало после публикации письма Комитета по иностранным инвестициям в США, в котором ведомство предупредило, что поглощение будет представлять собой слишком большой риск для безопасности страны.

Если Broadcom купит Qualcomm, утверждалось в письме, это, скорее всего, ослабит способность американской компании конкурировать с китайскими конкурентами, такими как Huawei. А значит, позволит Китаю доминировать в развитии беспроводных сетей 5G, оставив американцев уязвимыми.

Теперь шансы для Broadcom купить Qualcomm выглядят не очень хорошо. Пока указание Трампа в силе, сделка не состоится. Однако нужно вспомнить, что Qualcomm вряд ли будет жаловаться, учитывая, что американская компания неоднократно отклоняла заявки Broadcom как недооцененные.

В Broadcom сразу же отреагировали на заявление Трампа, заявив, что рассматривают ситуацию и «решительно не согласны» с тем, что потенциальное приобретение создает риск для национальной безопасности. В Qualcomm отметили, что в сложившейся ситуации проведут повторное собрание своих акционеров 23 марта.

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Теперь поглощение почти наверняка не состоится.

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