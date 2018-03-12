Серена Уильямс проиграла старшей сестре на турнире в Индиан-Уэллсе

23-кратная победительница соревнований Большого шлема американка Серена Уильямс завершила выступление на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

Серена и Винус Уильямс. Фото: twitter.com/WTA

В поединке 3-го круга 36-летняя Серена Уильямс проиграла своей старшей сестре 37-летней Винус Уильямс, занимающей 8-е место в мировом рейтинге — 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 26 минут.

Всего Серена и Винус Уильямс играли друг против друга уже 29-й раз — 17 побед на счету Серены, 12 раз викторию праздновала Винус.

Для Серены Уильямс матч против сестры Винус стал всего лишь третьим под эгидой WTA после рождения дочери.

Винус Уильямс в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет против латвийской теннисистки Анастасии Севастовой.