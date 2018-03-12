Наша читательница ( не первая, кстати ) задается вопросом: «Почему я одна?». Девушка пишет, что все при ней — и здоровье, и работа, и внешность — а личная жизнь никак не складывается, и это ее беспокоит. Психолог отвечает, в чем могут быть причины такой ситуации и стоит ли переживать.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

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— Здравствуйте! Меня зовут Елена, мне 28 лет. Я работаю преподавателем в колледже. Зарплата у меня невысокая, однако есть пассивный доход, который я откладываю на путешествия. Жилплощадь своя. У меня есть подруги, есть маленькие племянники, с которыми я общаюсь, я хожу в бассейн, стараюсь посещать кинотеатры и театры, квесты. По словам других, я неплохо выгляжу, и мне мое отражение в зеркале нравится.

К сожалению, у меня нет парня очень много лет. Я стараюсь знакомиться, но в основном либо я понимаю, что человек не мой и мягко прощаюсь с ним, либо парень понимает, что я не его человек, и тоже прощается со мной. И так на протяжении 7 последних лет.

Я читала статьи о том, что замужество не главное, что нужно развиваться как личность и т.п. Однако я развитая, интересная особа, и багажа проблем со мной нет. И для себя я понимаю, что я приверженица семейной жизни, что я хочу замуж и иметь детей.

Сама я не из самой хорошей семьи: отец с матерью развелся, когда мне было 5 лет. И отсудил у мамы квартиру. С тех пор она вспоминает его каждый день, сравнивает меня с ним и никогда не относилась ко мне как к любимой дочке. Ласки и поддержки от нее никогда не было (она советской закалки человек, родила меня в 34 года). Благо, что я живу сейчас отдельно и самой главной причиной моего переезда были плохие отношения с мамой.

И несмотря на это, я понимаю, что выросла хорошим, не гнилым человеком, и хочу свою прекрасную семью, которой у меня никогда не было. И меня очень пугает, что я до сих пор одна. Также понимаю, что таких, как я, ходят миллионы.

Я признаю, что, значит, во мне какие-то проблемы, что со мной не хочет остаться ни один мужчина (хотя в радужном свете, я бы ни за одного из них не хотела бы выйти замуж). Как мне выйти из этой ситуации?

Комментарий психолога:

— Елена, конечно, важность близких отношений невозможно переоценить. Очень понятна ваша потребность — создать семью, где можно разделить свои чувства с близким человеком. В отношениях мы становимся глубже. Появляется ощущение безопасности, в котором и развитие личности происходит более наполнено.

Прекрасная семья, которую вы так хотите, — это не глянцевая картинка, где все идеально, а потребности и желания исполняются сразу и постоянно. Это работа по настройке близости и принятия другого, как самого себя.

Вы получили опыт не самых хороших семейных отношений: отец оставил вас, мать, не в силах выдерживать боль, разочарование и переносящая это на вас, не могла дать поддержки. В ваших словах о ней чувствуется обида, которую нелегко отпустить. Сравнение с «плохим» отцом также снижало самооценку.

Слова о том, что с вами не хотят оставаться мужчины, за которых вы и подавно не хотели бы замуж, наводят на мысль о согласии быть в отношениях с теми мужчинами, с которыми вы изначально не чувствовали себя в безопасности. Возможно, желание настоящей близости рушил страх образа мужчины, порожденный образом «плохого» отца.

Так бывает, что мы, повзрослев, начинаем свои отношения, бессознательно привнося в них те модели, которые впитали с детства: как родители относились к нам, друг к другу, к себе. Другой же модели у нас нет. Это может быть некомфортным, но привычным и понятным.

Став взрослыми, выстраивая отношения с партнером, на него не совсем осознанно мы переносим привычные образы, проецируем страхи и обиды.

Учитывая, что дефицит принятия и любви в вашей семье был силен, не было образа любящего отца, потребность в котором, конечно, была велика, вы, возможно, искали в отношениях с мужчинами именно то, чего вам не хватало, — любовь родителя. И если это не получалось в той мере, в какой хотелось бы, если образ реального мужчины не совпадал с идеальным, то могло казаться, что «человек не мой».

Также, возможно, и со стороны мужчины не было желания стать поддерживающим человеком для вас.

Важный пункт — ваши непростые отношения с матерью. Вы смогли взять ответственность за свою жизнь и отделиться от нее физически, однако обида по-прежнему жива. Пока мы враждуем с теми, кто нам дал жизнь, но не сумел справиться с собственной болью, не смог стать идеальным родителем, — мы живем в состоянии ребенка, ожидающего заботу и принятие. Ребенок ориентирован только на то, что нужно ждать. Взрослый ориентирован и на отдачу. И еще на понимание того, что то, как потенциальные партнеры относятся к нам, — это отображение того, как мы относимся сами к себе.

Любовь от мужчины сложно получить, не имея любви к себе. Ее, конечно, сложно искать к себе, если не было этого опыта в детстве. Однако, отпустив обиду и ожидания образа идеального родителя, вы получите шанс таким образом позаботиться о себе.

Вы спрашиваете, как быть? Позвольте дать вам рекомендации:

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Учитесь поддерживать себя не только на внешнем плане.

Осознайте все негативные чувства к родителям, чтобы, прожив, отпустить навсегда этот груз, найдя опору в себе, получая удовольствие от этого.

Измените отношение к себе на принятие себя.

Ведь иначе к вам будут постоянно прибиваться те, кто недоволен вами. Давайте и разрешайте себе многое, в том числе и свою неидеальность.

Определите для себя четкие и понятные качества мужчин, которые подходят вам для долгих отношений.

Этим вы позволите себе выбирать и быстро отпускать те отношения, в которых вам дискомфортно.

Поймите свою роль в отношениях, где вы можете не только получать, но и отдавать, чувствуя и понимая потребности другого.

Выход — в балансе между «брать» и «давать».

Можно все это проработать с психологом. Это будет быстрей и легче. Но, возможно, вы справитесь самостоятельно.

Да, миллионы живут одни, но также миллионы имеют пару. Но быть несчастной можно и в паре, и в одиночестве, точно так же, как и быть счастливой. Как вы, наверное, поняли, это зависит только от себя, от своей уверенности и настройки на позитив. Любовь находится в вас, она просто спрятана за ворохом негативных эмоций и страха.

У вас уже есть достижения, вы сами многое сделали для себя: самостоятельно живете, зарабатываете, общаетесь, развиваетесь, понимаете значимость работы над собой и пробуете обращаться за помощью. Это уже немало. Уверена, что у вас впереди будут знакомства и те счастливые отношения, которые вы выстроите с учетом деструктивного прошлого. У вас получится!